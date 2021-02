Končno spodbudna vest: izpolnjen prvi pogoj za sproščanje ukrepov #vŽivo

V Sloveniji so v sredo ob 5.160 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.009 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 19,6 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 9.385 ljudi, pozitivnih je bilo 258 oziroma 2,7 odstotka ljudi, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Skupaj so včeraj okužbo tako potrdili pri 1.267 ljudeh.

V bolnišnicah manj kot tisoč ljudi

Po današnjih podatkih bolnišnično oskrbo potrebuje 989 covidnih pacientov (včeraj je bilo takih 1.012). Na intenzivni negi se trenutno zdravi 165 pacientov, kar je toliko kot včeraj. Skupaj je bilo sicer v bolnišnice včeraj sprejetih 67 pacientov, 74 pa jih je bilo iz bolnišnic odpuščenih. V bolnišnicah je včeraj umrlo 16 oseb, skupaj že 3.580.

Izpolnjen prvi pogoj za sproščanje ukrepov

Vladni načrt sproščanja predvideva milejše ukrepe, ko bo število okuženih in število hospitaliziranih padlo pod 1.000. Prvi pogoj za oranžno fazo je bil torej dosežen danes, saj se v bolnišnicah zdravi 989 ljudi. Še vedno pa v Sloveniji na dan povprečno potrdimo več kot tisoč okuženih.

V črnem le še dve regiji

V skladu z odločitvijo vlade so trenutno rdeče vse regije, razen posavske in regije jugovzhodna Slovenija. To pomeni, da sta tudi goriška in obalno-kraška regija, ki sta bili prej črni, izpolnili pogoje za prehod v rdečo fazo.

Vlada je zaostrila pogoje za vstop v državo

Vlada je spremenila odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo tako, da je določenih manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom Po odloku, ki bo veljal do 12. februarja, še vedno velja, da se vse osebe, ki ne spadajo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo negativni izvid PCR-testa ali hitrega antigenskega testa na okužbo z novim koronavirusom.

"Če se bo angleški sev močno širil, se lahko pojavi hud tretji val"

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je v ponedeljek predstavil simulacijo, s katero poskušajo ugotoviti, kako se bo epidemija razvijala. Če bi razmere ostale enake, bi se ob upoštevanju veljavnih ukrepov epidemija izpela maja ali junija.

Ob poslabšanju razmer, če bi število okužb z angleško različico novega koronavirusa skokovito naraščalo, pa bi se epidemija podaljšala, je povedal. "Če se bo angleški sev virusa močno širil, se lahko pojavi hud tretji val," je opozoril.