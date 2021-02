Predlagajo, da bi pozitivne na hitrem testu testirali tudi s PCR testom #vŽivo

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel je povedal, da vladi predlagajo, da začne pri tistih osebah, ki so brez simptomov in s pozitivnim rezultatom na hitrem testu, to preverjati z bolj zanesljivim PCR testom.

Zakaj so hitri testi pomembni?

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel je uvodoma povedal, da Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) hitre teste priporoča kot orodje za podkrepitev kapacitet PCR testiranja v državi. Slovenija je pri PCR testiranju dosegla nek plato, zato v nekem obdobju nismo imeli dovolj hitro identificirati bolnih, čas do izvida pa se je podaljševal. In tukaj si lahko pomagamo s hitrimi testi.

"Uporaba kvalitetnih hitrih antigentskih testov je smiselna"

Dodal je, da je pomembno, da je to orodje tudi kvalitetno. Epidemiologi so postavili pogoje, kakšno občutljivost in specifičnost mora imeti test, ki je v uporabi pri nas, to je vsaj 90-odstotno občutljivost in 97-odstotno specifičnost. Uporaba kvalitetnih hitrih antigentskih testov je smiselna, je dodal Fafangel.

Na Siol.net prenašamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel, vodja konzularnega sektorja na MZZ Andrej Šter, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata ter namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

"Če se bo angleški sev močno širil, se lahko pojavi hud tretji val"

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je v ponedeljek predstavil simulacijo, s katero poskušajo ugotoviti, kako se bo epidemija razvijala. Če bi razmere ostale enake, bi se ob upoštevanju veljavnih ukrepov epidemija izpela maja ali junija.

Ob poslabšanju razmer, če bi število okužb z angleško različico novega koronavirusa skokovito naraščalo, pa bi se epidemija podaljšala, je povedal. "Če se bo angleški sev virusa močno širil, se lahko pojavi hud tretji val," je opozoril.