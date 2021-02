Znani so rezultati, ali so hitri testi dovolj zanesljivi #vŽivo

Hitri testi, ki jih uporabljamo v Sloveniji, so dovolj zanesljivi. "Test se je v vseh skupinah izkazal za dovolj specifičnega upoštevaje nacionalne smernice in smernice Svetovne zdravstvene organizacije," je povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. V Sloveniji bo kmalu smiselno okužbo na hitrem testu potrjevati tudi z bolj zanesljivim PCR-testom, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne. Dodala je, da je potrjevanje s PCR-testom smiselno, če je virusa v populaciji malo. Slovenija se po njenih besedah temu približuje.

Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik je predstavila zaključno poročilo o verifikaciji hitrega antigenskega testa (HAT).

"Namen študije je bilo preveriti, ali analitske sposobnosti HAT dosegajo navedbe proizvajalca, nacionalna priporočila, priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in preveriti, kakšni sta občutljivost in specifičnost HAT v skupini asimptomatskih okuženih oseb v primerjavi z metodo PCR," je dodala.

Preverjali so dve skupini preiskovancev: asimptomatske in simptomatske. V skupini 374 simptomatskih preiskovancev je bila občutljivost HAT 85,33 odstotkov in specifičnost 98,42 odstotkov. "Ker v skupini asimptomatskih preiskovancev v tednu, ko se je izvajalo testiranje, nismo dosegli ciljnega števila 50 PCR pozitivnih preiskovancev, smo z vzorčenjem nadaljevali in ga v preteklih dneh tudi zaključili," je še dodala.

Rezultati so pokazali, da so hitri testi primerni

Kot je povedala Žohar Čretnikova, zaključki ostajajo skoraj v celoti takšni, kot so že bili podani v delnem poročilu. "Test se je v vseh skupinah izkazal za dovolj specifičnega upoštevaje nacionalne smernice in smernice WHO." Glede občutljivosti pa test zahteve WHO izpolnjuje v celotni skupini simptomatskih preiskovancev, nacionalna priporočila v skupini tako simptomatskih kot asimptomatskih preiskovancih, pri katerih je prisotnega veliko virusa.

Hitri testi v Sloveniji so primerljivi z drugimi hitrimi testi

"S primerjavo rezultatov verifikacij HAT različnih proizvajalcev izvedenih po protokolu SZO nadalje ugotavljamo, da daje HAT primerljive rezultate z drugimi, že verificiranimi HAT. Verifikacija potrjuje, da je pri uporabi HAT izjemnega pomena, da se preiskovancem pravilno predstavi vrednost negativnega rezultata, ki ne sme povzročiti občutka lažne varnosti. Osnovni namen uporabe HAT je namreč čim hitrejša napotitev oseb z visokim virusnim bremenom v samoizolacijo v populacijah, ki jih ne zmoremo testirati s PCR metodo," je še povedala direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik.

Upanje, da epidemija počasi upada

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je povedala, da so na ministrstvu veseli, da se številke novih okužb znižujejo. To jim daje upanje, da epidemija počasi upada. To pa je tudi dokaz, da upoštevamo ukrepe in da ti prinašajo določene učinke.

Foto: STA

Zakaj so hitri testi pomembni

V tem tednu množična testiranja intenzivno izvajajo po vsej Sloveniji. V lokalnih okoljih za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, pa tudi v gospodarstvu in na smučiščih. Kot je povedala državna sekretarka, so hitri testi pomemben dodaten ukrep v epidemiji, saj tako iz populacije kar najhitreje in najpreprosteje najdemo in izoliramo okužene posameznike, ki sicer ne kažejo znakov okužbe ali pa so ti tako blagi, da jih lahko spregledamo.

Z množičnim testiranjem lahko pripomoremo k zmanjševanju prenosov in tako je v preteklosti bolj dostopno testiranje pripomoglo k umirjanju epidemije. "Do ponedeljka smo s hitrimi testi odkrili 6.200 pozitivnih oseb. Vsaka od njih bi neodkrita lahko virus nevede širila naprej," je dejala.

V nedeljo in ponedeljek je bilo pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju izvedenih 5.230 testov, s katerimi so okužbo potrdili pri 94 osebah. Več je bilo tudi testiranja preostalih posameznikov, tudi tam je bil delež pozitivnih približno enak.

Bojijo se lažnega občutka varnosti, ki ga dajejo hitri testi

Prednost hitrih testov sta tudi dostopnost in enostavnost, slabost pa, da niso tako zanesljivi kot PCR-testi. "Še bolj pa se v strokovnih krogih bojimo morebitnega lažnega občutka varnosti, ki bi ga lahko negativni rezultati sprožili. Gre za občutek, da sem negativen in lahko pozabim na ukrepe," opozarja. Vsak negativen rezultat pomeni rezultat takrat, zato je upoštevanje ukrepov nujno.

Foto: Ana Kovač

Povedala je, da množično testiranje izvajajo tudi druge evropske države. Hitre teste uporabljajo tudi v Avstriji, na Hrvaškem, Češkem, v Nemčiji, Grčiji in na Madžarskem. Avstrijska strategija testiranja se na primer osredotoča na tri ciljne skupine: simptomatične primere, asimptomatske primere in testiranje posebnih skupin (npr. učiteljev). V Avstriji v nekaterih skupinah pozitiven rezultat testa potrjujejo tudi s PCR-testom.

Kdaj je smiselno rezultat hitrega testa preveriti s PCR-testom

Potrjevanje s PCR-testom je smiselno opraviti, kadar je prevalenca oziroma pojavnost virusa v populaciji nizka. Glede na to, da se ta v Sloveniji že znižuje, bo potrjevanje s PCR-metodo vseh pozitivnih testov v nekaterih skupinah smiselno kmalu. Poudariti pa je treba, da so razmere v Avstriji precej drugačne, saj je tam virus manj razširjen v populaciji. "Ko smo v Sloveniji uvedli hitre teste, so bili pripravljeni tudi algoritmi ukrepanja tistih, ki teste izvajajo. V njih piše, da je v primeru nizke pojavnosti virusa v populaciji za potrjevanje pozitivnih hitrih testov potreben dodaten PCR-test," je še povedala.

Zagotavljajo, da hitrih testov ne bo zmanjkalo

Zagotovila je, da hitrih testov ne bo zmanjkalo. Nekaj jih je še na zalogi, kmalu pa pričakujejo tudi dobave iz skupnega naročila Evropske komisije. Izvajalci teste naročajo tudi sami, v enem tednu pa bo objavljeno še eno javno naročilo za hitre teste.