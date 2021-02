Pred svojim 117. rojstnim dnevom prebolela covid-19

Lucile Randon, ki je leta 1944 prevzela ime sestra Andre, je bila 16. januarja pozitivna na testu za okužbo z novim koronavirusom, a simptomov ni razvila. Lokalnim medijem je povedala, da se ni niti zavedala, da je okužena. Po potrditvi okužbe se je izolirala od drugih oskrbovancev v domu za upokojence v Toulonu na jugu Francije, sedaj pa je v celoti okrevala.

THE SURVIVOR

A French nun who is the oldest living person in Europe has survived Covid-19. On 16th January, a month before her 117th birthday, Lucile Randon tested positive for coronavirus but didn’t develop any symptoms. pic.twitter.com/wJMff36sYf