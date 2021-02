Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji so vse bolj zaskrbljeni zaradi širjenja novih različic koronavirusa na Tirolskem. Virologinja Dorothee von Laer, ki je ena glavnih svetovalk vlade na Dunaju, je predlagala, da se deželo za en mesec izolira. Opozorila je, da se lahko zgodi "drugi Ischgl". Zdravstveno ministrstvo pa razmišlja o uvedbi prepovedi gibanja v tej deželi.

Von Laerjeva je zelo kritična do tirolskih deželnih oblasti, ker da so zamudili precej časa pri ukrepanju.

Tirolska je namreč po njenih besedah postala evropsko žarišče južnoafriške različice novega koronavirusa. Ta ni le bolj nalezljiva, ampak naj bi povzročala tudi ponovne okužbe in tudi dosedanja cepiva naj bi bila manj učinkovita proti njej, poroča STA.

A to še ni vse - von Laerjeva je včeraj opozorila, da sta se na Tirolskem, kot kaže, razvili še dve ali tri nove različice južnoafriške različice. Katere značilnosti imajo te, zaenkrat še ugotavljajo, je pojasnila.

Želijo si širokega testiranja prebivalstva

Zaradi epidemiološkega položaja na Tirolskem so zaskrbljeni tudi v avstrijskem zdravstvenem ministrstvu. Kot so pojasnili za časnik Die Presse, še preučujejo vzorce iz Tirolske. Ko bodo rezultati na voljo, bodo z deželnimi oblastmi govorili o sprejemanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Predvsem pa si želijo kar se da širokega testiranja prebivalstva. Več naj bi vedeli v naslednjih 48 urah, so dodali.

Von Laerjeva je sicer menila, da bi bilo treba Tirolsko povsem izolirati - tako od ostale Avstrije kot sveta. O tem bo razpravljala tudi posebna vladna skupina za boj proti koronavirusu, je po poročanju STA še napovedala.