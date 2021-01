So tirolski hotelirji z golfa v Južni Afriki prinesli novi sev virusa?

Pretekli konec tedna so v priljubljenem smučarskem središču Zillertal na avstrijskem Tirolskem zaznali strmo rast okužb s koronavirusom. Okužbe so odkrili pri vsaj 16 uslužbencih na žičnicah, še več okužb so z množičnim testiranjem odkrili v ponedeljek.

Največ zaskrbljenosti povzroča podatek, da so v več primerih zaznali okužbo z novim, južnoafriškim sevom virusa. Za zdaj še ni povsem jasno, kako je ta "zašel" v to alpsko dolino, po poročanju avstrijskega časopisa Der Standard pa bi za to lahko bili krivi tamkajšnji hotelirji, ki so si med božično-novoletnimi prazniki privoščili igranje golfa v Južni Afriki.

Foto: Getty Images

Po prihodu s počitnic se niso držali karantene

Na golfpočitnice v Južni Afriki naj bi odšlo več hotelirjev iz Zillertala, po pisanju Der Standarda pa so po prihodu domov pri nekaterih odkrili okužbe s koronavirusom. To so za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdile tudi zdravstvene oblasti, po njihovih podatkih se tirolski hotelirji po prihodu iz Južne Afrike niso držali karantene in v domačih krajih zasejali virus.

Foto: Getty Images

V Sankt Antonu Skandinavci in Britanci "iščejo delo"

Težave z nenadzorovanim smučarskim turizmom imajo medtem v še enem priljubljenem tirolskem smučarskem središču - Sankt Antonu. Tam je na to za Der Standard opozoril kar sam župan Helmut Mall, ki je izjavil, da je v mestu kup mladih Skandinavcev in Britancev, ki tam smučajo in se zabavajo.

"Žal je nekaj lastnikov turističnih nastanitev, ki so pravila zaobšli," je dejal, "sobe oddajajo ljudem, ki so tukaj prijavili začasno prebivališče in se zdaj pretvarjajo, da iščejo delo. A delavcev trenutno nihče ne išče."

