Avstrijsko mestece, ki je koronavirus razneslo po Evropi #video

Mestece v avstrijskih Alpah vsako leto privabi več milijonov ljubiteljev smučanja in ga imenujejo tudi "bele zimske sanje" in "alpska Ibiza", številnim zadnjim obiskovalcem pa je dalo nekaj več kot običajno.

Prva opozorila o težavah so se začela 1. marca. Takrat so Islandci testirali 15 svojih državljanov, ki so se z letalom vrnili iz Münchna, in pri vseh je bil bris na koronavirus pozitiven. Štirinajst od njih se je okužilo v Ischglu, kjer so bili na smučanju.

Takoj obvestili Avstrijo, ta pa je zamahnila z roko

Mestece Ischgl Foto: Reuters Islandske oblasti so takoj obvestile Avstrijo, vendar so naši severni sosedi ugotovitve zavrnili. "Z zdravstvenega vidika je malo verjetno, da so se okužili na Tirolskem," je takrat opozoril zavrnil Franz Katzgraber, glavni na področju za zdravstvo v zvezni deželi Tirolska. S prstom je pokazal na 15. potnika, pri katerem so prav tako potrdili okužbo s koronavirusom in se je vračal iz Italije. Po njegovem mnenju je bil on krivec za okužbe preostalih 14 potnikov na letalu.

Po islandskem opozorilu, država je svojim državljanom takoj odsvetovala potovanje na Tirolsko, so se oglasile še Danska, Norveška, Švedska in Nemčija, ki so prav tako odkrile več okuženih, vsem je bilo skupno, da so smučali v Ischglu. Norveški epidemiologi so pozneje potrdili, da je skoraj 40 odstotkov okužb s koronavirusom povezanih z Avstrijo, Nemci pa so več sto primerov povezali neposredno z mestom Ischgl.

Bali so se ostrih ukrepov

Drugo resno znamenje je prišlo 7. marca, ko je bil na testu pozitiven eden od delavcev lokala v smučarskem središču, alarmi pa so Avstrijcem začeli zvoniti, ko so okužbo potrdili še pri 15 osebah, ki so bile v tesnem stiku z delavcem.

Foto: Reuters Desetega marca so oblasti zaprle vse lokale v Ischglu, smučišče in hotele pa so pustile odprte do nedelje. Avstrijci so dolgo čakali z ostrimi ukrepi, saj so se bali, kakšen bo vpliv na turizem, od katerega je Tirolska zelo odvisna. Večji zasuk se je zgodil šele na začetku tega tedna, ko je kancler Sebastian Kurz odredil karanteno vse države in sprejel podobne ukrepe, kot jih je včeraj posnemala Slovenija.

Tirolska z največ okuženimi

Čeprav v tej zvezni deželi živi manj kot 10 odstotkov prebivalcev Avstrije, imajo največ okuženih s koronavirusom. Po zadnjih podatkih je na Tirolskem pozitivnih 490 oseb, kar je skoraj četrtina vseh okuženih (skupno so potrdili več kot 2.200 primerov).

Kot poroča Politico.eu, so tirolski uradniki zdaj pod drobnogledom in so deležni številnih kritik zaradi slabega ukrepanja. Med drugim zato, ker niso preprečili oziroma opozorili preostalih, saj so tako turisti, ki so zapuščali Ischgl, na poti do doma naredili postanek še v katerem drugem mestu in tam prespali. Tako natančne ocene, kam vse so turisti razširili virus, ni.