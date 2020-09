Wall Street Journal: Hrvaška je "poletni Ischgl", od tam se je razširil drugi val #video

Ameriški časopis je objavil oster članek, v katerem Hrvaško obtožuje, da je zaradi sproščenega odnosa do nošenja mask in drugih zaščitnih ukrepov spodbudila nov val okužb z novim koronavirusom po Evropi.

"Hrvaška je bila ena redkih evropskih držav, ki je število novih dnevnih okužb spomladi spravila na ničlo. Zdaj pa je postala primer, kako je poletni turizem sprožil drugi val okužb, ki je zajel večino evropske celine," se začne članek ameriškega Wall Street Journala, ki Hrvaško kritizira, da ni dovolj vestno izvajala zaščitnih ukrepov pred širjenjem novega koronavirusa.

Hrvaška, katere velik del gospodarstva temelji na turistih iz tujine, je pred začetkom poletne sezone sprostila režim na mejah, da bi v svoja letovišča privabila čim več obiskovalcev in s tem vsaj malo ublažila izpad prihodkov v gospodarstvu.

Po sramežljivih začetkih v zgodnjem poletju se je jadranska obala res napolnila, tako domačini kot turisti pa so bili glede nošenja mask in drugih zaščitnih ukrepov precej sproščeni, opozarja Wall Street Journal.

Virus se je širil, turisti pa so ga odnesli nazaj v domače države in plaz se je začel valiti, zaradi česar so pri Wall Street Journalu Hrvaško označili za "poletni Ischgl" po avstrijskem smučarskem središču, ki je bilo eno glavnih žarišč okužb ob začetku prvega koronavirusnega vala.

V Nemčiji, na Češkem in v Avstriji so na primer zdravstvene oblasti ob ponovni rasti okužb navajale, da je šlo v precej primerih za vnos iz tujine, konkretno Hrvaške.

"V barih in trgovinah so nam govorili, da nam ni treba nositi maske," je za WSJ povedala italijanska turistka, ki je avgusta potovala po hrvaški obali. Dodala je, da so bili lokali nabito polni, ljudje pa se niso držali pravil o medosebni razdalji in nošenju mask. Podobno je povedala turistka iz Strasbourga, ki je izjavila, da je na dopustu na Hrvaškem občutila "svobodo v primerjavi s strogimi ukrepi doma".

"Ne vem, ali je bila to naivnost, preračunljiv poskus pritegniti turiste ali oboje, toda ljudje niso nosili mask, ni bilo distanciranja, mize v restavracijah in barih pa niso bile postavljene na primerni razdalji," je dejala, "bilo je kot vsako leto do zdaj."

