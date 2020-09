Je norim zabavam na Ibizi zdaj dokončno odzvonilo?

"Trenutno na našem otoku ni turizma, le nekaj ljudi, ki so prišli za nekaj dni," je letošnje razmere na Ibizi za CNN opisal Juan Miguel Costa, direktor tamkajšnje turistične organizacije.

"Poletje je bilo zelo slabo," je dejal, "zima pa bo zelo, zelo slaba."

Foto: Getty Images

Ibiza je podobo raja za žurerje začela dobivati v 80. letih, ko se je tam razvila alternativna klubska scena, ta pa je skozi desetletja prerasla v turistično industrijo, ki je temeljila na klubih, svetovno znanih didžejih in zabavah, ki so trajale 24 ur na dan. Lani je Ibizo obiskalo tri milijone turistov.

Foto: Getty Images

Z izbruhom koronavirusa pa se je zabava končala in luči so se ugasnile. Turisti so se sicer poleti, ko se je prvi val okužb v Evropi umiril, za nekaj tednov vrnili na Balearske otoke, toda konec julija so okužbe v Španiji začele spet rasti in države po Evropi so svoje prebivalce začele spet svariti pred potovanji tja.

"Ko smo izgubili naša glavna dva trga, Veliko Britanijo in Nemčijo, so se prihodi turistov približali ničli," je za CNN povedala Rosana Morillo, generalna direktorica turizma na Balearskih otokih.

Foto: Getty Images

A morda jim je ta streznitev na neki način prišla prav. Podobno kot na več španskih destinacijah, ki so do zdaj veljale za leglo pijanskega razvrata, so tudi na Ibizi vse bolj razmišljali, kako se v prihodnje razviti v turistično destinacijo, ki na prvo mesto ne bo postavljala nočnih zabav, ampak nagovarjala širše, tudi bolj umirjeno občinstvo.

To ne pomeni, da klubov ne bo več, je za CNN poudaril Costa, vsekakor pa želijo turistično ponudbo uravnotežiti, bolj poudarjati naravno in kulturno dediščino ter možnosti za aktiven oddih. "Ljudem hočemo sporočiti, da pri nas seveda so zabave, imamo pa tudi druge zanimive stvari," je dejal, "radi bi, da bi se tudi družine zavedale, da lahko počitnice preživijo na Ibizi."

Foto: Getty Images

Kakorkoli se bo turizem na Ibizi v prihodnje razvijal, pa bo nedvomno potreboval - turiste. Letošnjo sezono so že odpisali, zdaj vse upe polagajo v to, da bo cepivo proti covid-19 čim prej na voljo in da se bodo s tem vrnili tudi turisti. Do takrat pa bo treba preživeti. "Nekateri bodo do začetka naslednje sezone zaprti že 18 mesecev," je opozoril prvi mož turizma na Ibizi, "in to je zelo dolgo obdobje, če nimaš nobenih prihodkov."

Oglejte si še: