Zaradi divjanja opitih turistov zaprli žurersko središče mesta #video

Zaradi "nesprejemljivega obnašanja" britanskih in nemških turistov na Majorki so se tamkajšnje oblasti odločile za drastične ukrepe.

Lokalne oblasti na Majorki so v sredo odredile zaprtje več ulic, priljubljenih pri turistih, ki se tja prihajajo zabavat v bare, restavracije in klube. V letovišču Magaluf so zaprli ulico Punta Ballena, žurersko središče tega mesta, v bližnjem letovišču Playa de Palma pa so zaprli "ulico piva" (Calle de la cerveza) in "ulico pršuta" (Calle del jamon).

Policisti na ulici Punta Ballena:

S tem ukrepom želijo preprečiti morebiten nov izbruh okužb s koronavirusom, ki bi ga lahko povzročilo neodgovorno vedenje opitih turistov. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavilo več posnetkov britanskih in nemških turistov, ki se brez zaščitnih mask zabavajo v prenatrpanih barih in nočnih klubih ter divjajo po ulicah.

Poglejte:

"Želimo zaustaviti divjanje nekaterih obiskovalcev, ki bi lahko ogrozili vse, kar smo do zdaj storili za ponoven varen zagon turizma," so sporočile tamkajšnje oblasti. Balearski otoki so namreč prvi dobili dovoljenje španske vlade, da lahko sprejmejo obiskovalce iz tujine, pred mesecem dni so tja priletela prva letala iz Nemčije, medtem ko je preostanek Španije svoje meje odprl 21. junija.

Na Balearih so že pred pandemijo koronavirusa začeli sprejemati ukrepe, s katerimi so se želeli odmakniti od žurerskega, predvsem pijanskega turizma, po katerem so slovela številna tamkajšnja letovišča. Med drugim so prepovedali organizirana turistična popivanja na ladjah in podobne dogodke, osredotočene na čim večjo prodajo in uživanje alkohola.

