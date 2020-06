Na Majorki z aplavzom pozdravili prve nemške turiste #video

Na španskem otoku Majorka so bili tako navdušeni nad prvimi nemškimi turisti, da so jih ob prihodu pozdravili kar z aplavzom. Na ta balearski otok je iz Düsseldorfa pripotovalo 189 nemških turistov.

Politiki, hotelsko osebje in mimoidoči so prvim nemškim turistom zaploskali, ko so ti izstopili iz avtobusov, s katerimi so se pripeljali z letališča. "Danes prvič vidimo luč na koncu tunela," je povedala predsednica Balearskih otokov Francina Armengol. Dodala je, da je turizem ključen za ekonomsko blaginjo regije, piše STA.

Navdušeni nemški turisti

Nemški turist Georg Käsbach je bil ob prihodu navdušen. "Pet mesecev smo čakali, da smo lahko prišli, in zdaj smo izjemno veseli," je povedal. Gre za poseben projekt, za katerega so se regionalne oblasti dogovorile z nemškim turističnim operaterjem Tui in omogoča nemškim turistom potovanje na Balearske otoke Majorka, Ibiza, Menorka in Formentera. V prihodnjih dneh naj bi na otoke prispelo skoraj 11 tisoč turistov iz Nemčije.

Foto: Reuters

To je pomemben test za španski turistični sektor, ki pomeni okoli 12 odstotkov bruto domačega proizvoda. Še vedno veljajo stroge zdravstvene smernice, turistom bodo ob prihodu izmerili temperaturo, so poudarili. Majorka je med Nemci ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij. Lani jih je tam dopustovalo okoli 4,5 milijona.

Španija velja za eno od najhuje prizadetih držav v pandemiji bolezni covid-19. Razmere so se tam umirile, v večjem delu države so močno zrahljali tudi že ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Meje za državljane držav Evropske unije bodo odprli prihodnji ponedeljek, za Portugalce pa šele 1. julija, navaja STA.