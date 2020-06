Španija bo svoje meje za turiste uradno odprla 1. julija, še pred tem pa se nameravajo lotiti turističnega eksperimenta. Ta bo potekal na Balearskih otokih, ki jih sestavljajo Majorka, Menorka, Ibiza in Formentera.

Ali je ob strogih zaščitnih ukrepih mogoče zagnati turizem?

V ponedeljek bo po poročanju tiskovne agencije AP na Balearske otoke prispelo okoli 10.900 turistov iz Nemčije, ki bodo tam ostali dva tedna. V tem času želijo Španci ugotoviti, ali lahko v novi resničnosti, ki je s seboj prinesla stroge zaščitne ukrepe, znova zaženejo turizem, ki je ena najpomembnejših gospodarskih panog v tej državi.

Čeprav se skoraj 11 tisoč turistov sliši veliko, je to le pičlega 0,41 odstotka turistov, ki so Baleare obiskali v istem obdobju lani. V obdobju po koronakrizi pa se postavlja vprašanje, ali je množični turizem ob upoštevanju zaščitnih ukrepov sploh mogoč.

Foto: Pixabay

"Smo prva španska pokrajina, ki bo sprejela turiste iz tujine," je ob napovedi prihoda Nemcev povedala predsednica pokrajinske vlade Francina Armengol in pojasnila, da so za turistični eksperiment izbrali Nemčijo, ker je ta odlično obvladala izbruh epidemije.

Kdo bo prispel, niso posebej izbirali, temveč bodo na Baleare prileteli tisti nemški turisti, ki bodo prvi kupili vozovnice - na voljo jih je 10.900. Prav tako ne bodo potrebovali zdravniških potrdil, da so zdravi, ampak bodo morali na letalu le izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju, po pristanku pa jim bodo izmerili temperaturo ter jim pojasnili španske smernice o družbenem distanciranju in nošenju zaščitnih mask.

Foto: Pixabay

Baleari so za veliko Nemcev drugi dom

Po prihodu jim ne bo treba v karanteno, morajo pa na Balearih ostati vsaj pet dni, in to v določenih hotelih, apartmajih oziroma lastnih nepremičninah. Nemci so sicer ob Maročanih in Italijanih najštevilčnejši tuji rezidenti na tem otočju, ki ga mnogi šaljivo označujejo kar za 17. nemško deželo - večina restavracij ima na primer jedilne liste prevedene v nemščino, na otočju izhaja celo lokalni časopis v nemščini Mallorca-Zeitung.

