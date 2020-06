15 slovenskih prenočišč, ki so pravo doživetje

Od raznolikih glamping prenočišč do visečih mrež in drevesnih hišic v krošnjah, zaporniških celic in "vesoljskih" kapsul. Slovenija skriva marsikaj, od najbolj preprostih do najbolj luksuznih inovativnih možnosti bivanja.

Slovenija nam ne ponuja le izjemno raznolikih pokrajin in temu primerno tudi neštetih možnosti za aktivno preživljanje časa, temveč lahko najdemo tudi zelo raznolike možnosti prenočevanja, ki so že same po sebi izjemno doživetje. Preden se odločimo, kje bomo prespali, se splača pobrskati po spletu za kakšno bolj neobičajno možnost – mi smo odkrili kar 15 zanimivih različic.

V zadnjih letih postaja še bolj privlačno vse, kar je nekoliko drugače, čedalje več iznajdljivosti si zato dovolijo tudi ponudniki turističnih namestitev. Za to, da bi doživeli nekaj posebnega, drugačnega, ustvarili nepozabne spomine s svojimi bližnjimi, pa ni treba čez mejo, saj se v naši prelepi raznoliki državi zagotovo skrivajo številne priložnosti, ki jih še nismo izkusili. Z le nekaj brskanja po spletu lahko tudi pri nas najdemo kotičke, ki se jih v svoji ponudbi ne bi branili niti svetovno znani kraji.

1. Šotori v lesenih hiškah ob Soči

Le streljaj od Soče lahko v Bovcu v toplejšem delu leta prenočite v lesenih hišah s šotori, ki so opremljeni z ročno izdelanimi posteljami in pohištvom, pred hišico pa je tudi prostor, kjer lahko ob večerih občudujete zvezde. Na voljo so tako manjši šotori za dve osebi kot tudi večji za večje družine, takšni s teraso, ogrevani in z več zasebnosti. Adrenalinčkov Eko plac ponuja tudi veliko število različnih adrenalinskih dejavnosti, ognjišče in pokrit družabni prostor, otroško igrišče in še marsikaj, kamp pa je popolnoma samooskrben in se razprostira na 17 tisoč kvadratnih metrih.

Foto: Adrenalinček

2. Noč v pravem vinskem sodu

Od raznolikih glamping (luksuzno kampiranje v naravi) možnosti v Sloveniji je ena od bolj zanimivih gotovo prenočevanje v pravih ogromnih lesenih vinskih sodih. Vinska vas na Ptuju lahko v svojih zanimivih bivališčih sprejme po dve osebi, sodi pa so nameščeni okoli prostora s skupnim ognjiščem.

Foto: Sava Hotels & Resorts

3. Zbudite se v krošnjah dreves

V Geometrijskem središču Slovenije lahko prespite noč ali preživite dan v pravih visečih posteljah ali na platojih v krošnjah različnih dreves. Po večerji v travniku vas čaka dvignjeno ležišče na izbranem drevesu, v katerem boste mirno spali, zjutraj pa vas bo prebudilo ptičje petje, ob katerem si boste v čudovitih razgledih lahko postregli iz pripravljene košare z zajtrkom.

Foto: bivanjevkrosnjah.si

4. Spanje na seniku z vonjem po suhi travi

Številne slovenske turistične kmetije so že ugotovile, da je senik velika dodana vrednost, saj si številni želijo prenočiti prav tam in doživeti, kako so v svežem senu včasih spali naše babice in dedki. Na izbiro so tako pravi, pristni seniki, kjer je priporočljivo, da s seboj prinesete spalno vrečo in naglavno svetilko, kot je na primer Madroničev senik v Starem trgu ob Kolpi. Zanimivo izkušnjo za skupine nudijo seniki, kjer so urejena skupna ležišča, kot na Šenkovi domačiji na Zgornjem Jezerskem, pa tudi seniki, kjer so iz slame uredili pravo stanovanje, kot na Turistični kmetiji Lenar v objemu Logarske doline ali na Ekološki turistični kmetiji Pri Plajerju v Trenti. Lahko pa si privoščite tudi pravo doživetje s spanjem v ličnem lesenem stanovanju na seniku vključno z lokalno kulinariko, sproščujočo kopeljo v čebru pod zvezdami in večerom ob ognju na Domačiji Firbas v Cogetincih.

Foto: Turistična kmetija Lenar

5. Posebno doživetje v čebelnjaku

Slovenija ima bogato čebelarsko tradicijo, bila je tudi pobudnica za svetovni dan čebel in vse bolj se razvija tudi apiturizem. Nekateri čebelarji so svoje panje uredili tako, da lahko ob čebelah tudi varno prespite. Takšen je panj Apiturizma Kozjak na obrobju Triglavskega narodnega parka, kjer ponujajo tudi številne druge dejavnosti, povezane s čebelarstvom in apiterapijami.

Foto: Apiturizem Kozjak

6. Hišice v obliki satovja

Spanje v panju ni edina možnost nočitev v Sloveniji, ki je povezana s čebelarstvom. Nekatere turistične kmetije, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, ponujajo tematsko obarvane dejavnosti in namestitve, v Savinjski dolini pa je tik ob Mozirju postavljena Medena vas, kjer lahko bivate celo v hišicah v obliki satovja.

Foto: Apartmaji & wellness Skok Mozirje

7. Oddih v pravi leseni pravljici

Prav tako v Savinjski dolini se skriva tudi unikatna in bolj luksuzna različica koče, ki so jo poimenovali Koča na vasi. V vasici Prihova štirim osebam v objemu lesa razvajanje ponuja hiša, v kateri bi najprej nekaj časa gotovo porabili za to, da bi si pred skokom v savno ali v masažno kad pod zvezdami ogledali vse lesene umetnije.

Foto: Koča na vasi

8. Pastirske koče na Veliki planini

Med zelo raznoliko ponudbo koč, ki jih oddajajo lastniki po celi Sloveniji, so gotovo med najbolj znanimi koče na Veliki planini. To so večinoma koče, ki so na zunaj še vedno videti kot prave pastirske koče. Nekatere od njih so ohranile preprosto notranjost, druge pa med stenami skrivajo pravo luksuzno razkošje. Čeprav je poseben čar preživeti nekaj dni na Veliki planini, ko je zunaj veliko snega, pa je Velika planina čarobna in posebno doživetje tudi v toplejših mesecih. Ponuja domače dobrote izpod rok pastirjev, ogledate si lahko Preskarjev muzej in obiščete okoliške hribe in planine.

Foto: Jan Lukanović

9. Lesene hišice z videzom mlina na vodi

Med raznolikimi glamping možnostmi so med zanimivejšimi zagotovo tudi lesene hišice z videzom starih mlinov na vodi, ki so nekoč obratovali na Dravi. V celoti so izdelane iz lesa, imajo okrogla okna in steklena vrata, postavljene pa so ob vodo in med pšenična polja Green Resorta ob vznožju Pohorja, ki je del Vodnega parka Radlje ob Dravi.

Foto: greenresort.si

10. Odmik v luksuzno zeleno oazo na Bledu

Luksuzni apartma, tradicionalna lesena hiška na drevesu, glamurozni šotor ob potočku, šotor na pomolu ali na drevesu. To so možnosti, ki jih v pravljičnem pomirjujočem naravnem okolju ponuja Garden Village Bled v neposredni bližini Blejskega jezera, do katerega je le tri minute hoje.

Foto: Garden Village Bled

11. Po razvajanju brbončic v Vipavi se spočijte v sobah pod zeliščnim vrtom

Domačija Majerija je idilična zgornjevipavska domačija med vinogradi in sadovnjaki, ki ponuja odlično hrano tradicionalne, a hkrati sodobne kuhinje, na katero so opozorili že v New York Timesu, Guardianu, Lonely Planetu in drugih medijih. Po razvajanju za hrastovo mizo v izbi se lahko spočijete v eni od desetih dvoposteljnih sob, obarvanih na temo zelišč, ki imajo – kljub temu, da se nahajajo pod zeliščnim vrtom – dovolj sončne svetlobe.

Foto: Domačija Majerija

12. Zavetišča za šotore iz naravnih materialov v obmorskem Kaki placu

Kaki plac je majhen družinski kamp za do 40 oseb, ki so ga uredili na zapuščenih terasah nedaleč od Portoroža. Pod krošnjami kakijev se je družina s prijatelji lotila ureditve prostora, kjer so dobrodošli vsi, ki cenijo naravo. Vse je zgrajeno iz pretežno naravnih materialov, ki dajejo zavetje šotorom, osrednji prostor pa je ognjišče, ki je hkrati tudi prizorišče za različne dogodke.

Foto: Kaki-plac.si

13. Sodobne hišice ob plavalnem ribniku v Beli Krajini

V Dragatušu, večji belokranjski vasi, Turizem Malerič ponuja edinstvene sodobne glamping hiške v naravi, ob naravnem plavalnem ribniku. Namenjene so gostom, ki radi kampirajo, a želijo udobje, ki so ga vajeni v hotelu.

Foto: glamping.turizemmaleric.si

14. Noč v zaporniških celicah

V ljubljanskem hostlu Celica lahko noč preživite za rešetkami, saj je stavba več kot sto let služila kot vojaški zapor, danes pa je prenovljena v hostel z umetniškim pridihom. Vsaka celica je umetniško delo, v hostelski galeriji pa so vsak mesec brezplačno na ogled razstave priznanih umetnikov. V nekdanjih temnicah zapora je celo mali muzej, kjer lahko spoznate zgodovino stavbe. V Celici so vsak teden tudi kulturni in glasbeni dogodki, pa tudi hrana ni prav nič zaporniška.

Foto: Ana Kovač

15. Spanje v kapsulah

Od aprila lani lahko tudi v Ljubljani prespite v spalnih kapsulah, ki so po svetu že precej uveljavljene. Central hotel na Miklošičevi v Ljubljani predvsem mladim in ljubiteljem naprednih tehnologij ponuja deset spalnih kapsul, v katere se gostje prijavijo z aplikacijo kot pri letalskih ponudnikih.

Foto: Peter Susič