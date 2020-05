"Prebivalci Slovenije so ob sproščanju omejitev željni potovanj, izletov v naravo, aktivnih ali sproščujočih počitnic, krajšega ali daljšega oddiha. Želijo si počitnic na destinaciji, ki je blizu, varna in zagotavlja oddih v neokrnjeni naravni, daleč od velikih množic. To so vrednote, ki so v današnjih časih pomembnejše kot kadarkoli prej," so kot dober razlog, zakaj bi svoj oddih Slovenci preživeli v svoji državi, navedli v STO.

Profesorica na fakulteti za turistične študije Maja Uran Maravić je prepričana, da lahko v Sloveniji vsak najde nekaj zase. "Menim, da je ponudba v Sloveniji zelo raznovrstna in da se za vsakogar kaj najde, tako glede cene in vsebine ponudbe. Res je, da nimamo veliko obale, vseeno pa je veliko urejenih in naravnih kopališč za tiste, ki poleti iščejo ohladitev. Za vse športno aktivne pa si drznem sklepati, da ima Slovenija precej boljšo in kakovostnejšo ponudbo kot Hrvaška, ki je poleti naša najbolj priljubljena destinacija. Prav tako je odlična ponudba na turističnih kmetijah, v vinskih kleteh in pri malih gostinskih ponudnikih," je dejala v enem od naših preteklih prispevkov o trenutni situaciji v turizmu.

V sklopu kampanje, ki jo je pripravil STO, je več znanih in manj znanih Slovencev ljudi povabilo v svoje kraje.

Ana Roš vabi v dolino Soče

Kot za svoj kraj pravi marsikdo, tudi kuharska mojstrica Ana Roš za dolino Soče pravi, da je to najlepša dolina v Sloveniji. Kot pojasnjuje, jo je prav koronavirus naučil tega, kako lepo je biti doma in kako lepo je odkrivati hribe in doline Soče.

"V vsem tem času sem vsaj dvakrat splezala na Matajur, prehodila cel greben kobariškega Stola, kar je trajalo približno sedem ur in pol, imela alergične napade, ker je narava tako živa in živahna, in občudovala barve Soče, ki so se spreminjale celo zimo. Odkrila sem toliko lepih stvari v okolici Kobarida, kobariške občine in doline Soče, za kar nikoli prej nisem imela ne časa ne možnosti za to," pravi Roševa.

V dolino Soče vabi tudi direktor Kobariškega muzeja. "Na poti okrog Julijskih Alp srečamo mnogo znanih in neznanih podob iz narave. Mirni so, tako lepi, pa ni bilo vedno tako. Tu je pred dobrimi stotimi leti potekala soška fronta. Kobarid je mesto spomina na dediščino prve svetovne vojne, zato si velja ogledati Kobariški muzej, se sprehoditi po kobariški zgodovinski poti in raziskovati dediščino po poti miru," vabi Martin Šolar.

"En dan za Ljubljano ne bo dovolj"

Ljubljana je polna skritih kotičkov za raziskovanje, notranja dvorišča so naša posebnost in včasih tudi najlepša skrivnost, pravi novinarka in televizijska voditeljica Mojca Mavec. "Če ste družabni, doživite naše življenje ob reki," nagovarja z znane ljubljanske Špice in izpostavi, da je v Ljubljani narava za vsakim vogalom, zato primerna za tiste, ki imajo radi aktivno preživljanje prostega časa.

Plavalka Nataša Kejžar ob sončnem vzhodu nad Ljubljano poudarja, da ji je v Ljubljani najbolj všeč narava v mestu in okrog njega ter tisoče zgodb, ki jih mesto skriva. Njena najljubša Narodna galerija med svojimi zidovi skriva številne zanimive zgodbe. Kot pravi pa obiskovalce tudi v mestu čakajo presenečenja.

Poglejmo katerega od slovenskih filmov in obiščimo prizorišče

Zdaj je čas za vse, za kar nam je nekoč primanjkovalo časa, pravi Mateja Kregar Gliha, vodnica v Ljubljani in predsednica ARGOS – Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije.

"Moja Slovenija je čudovita, odlična za snemanje različnih filmov. Poglejmo si kakšnega dobrega slovenskega in nato obiščimo kraj, kjer je bil posnet," predlaga. Kot enega od predlogov izpostavi Trnovo kot "kraj nesrečnega imena našega Prešerna, mesto bivanja Plečnika in kraj številnih pustolovščin Štebetovih fantov iz filma To so gadi".

Sama je čas osamitve namenila tudi prebiranju zgodb Ljubljančanov, ki so se spopadali z obdobji težkih kužnih bolezni. "Za vsakim dežjem posije sonce in takšno sonce je v Ljubljani posijalo v času baroka. Ko ste se sprehajali, ste že opazili čudovito obnovljene baročne stavbe? Pokukajmo za zidove teh mogočnih stavb in spoznali bomo, kako so takrat živeli plemiči, trgovci in kakšne načrte so imeli intelektualci," je dejala Mateja Kregar Gliha.

Slovenija ponuja enkratne priložnosti za šport

Šport je bil, je in bo del njegovega življenja, pravi slovenski veslač Jani Klemenčič med tekom ob blejskem jezeru. "Slovenija ponuja enkratne priložnosti tako na rekreativni kot na profesionalni ravni. Ne nazadnje to dokazujejo tudi odlični rezultati vseh športov. Imamo jezera, doline, hribe, gore, praktično vse je na dosegu roke. V štirih urah lahko obkrožimo in vidimo vse to. Imamo štiri letne čase. Slovenija je zame najlepša, naj bo taka tudi vaša, naša in pa moja Slovenija," nas nagovarja v videu z Bleda.

"Slovenija je zame najlepša, naj bo taka tudi vaša, naša in pa moja Slovenija," nas Jani Klemenčič nagovarja v videu z Bleda. Foto: Vid Ponikvar

Stojan Ščurek vabi v vinske kleti Goriških brd

"V vinskih kleteh Goriških brd vas čakamo vinarji, da skupaj v kozarcu vina začutimo našo zemljo, opoko in vse dobrote in lepote Brd. Moja Slovenija je fantastična, zato uživajmo v njej," je nazdravil eden najbolj znanih slovenskih vinarjev Stojan Ščurek.

V Brda vabi tudi ponudnica nadstandardnih namestitev Martina Alma, ki pravi, da ji Slovenija pomeni pridih butičnega, ekskluzivnega, zelenega, trajnostnega in predvsem varnega. Za Brda pravi, da so dežela tisočerih gričev in opojnih trenutkov. "Lahko si privoščite jutra s pogledi na vinograde, sprehode po češnjevih poteh, odkrijete kulturne, naravne lepote," povabi v videu.

Franci Kek: "Dolenjska v zadnjem času postaja pomembna kulinarična destinacija"

Kot pravi režiser, producent, igralec in politik Franci Kek, je na Dolenjskem marsikaj dobrega, a v zadnjem času postaja tudi pomembna kulinarična destinacija Slovenije. "Tudi strokovna javnost zna izpostaviti gostilne, ki so med najboljšimi v Sloveniji," pravi Kek ter jih nekaj izpostavi in doda, da na Dolenjskem "imaš kam iti po tem, ko si že nekaj lepega videl".

Operna pevka Irena Yebuah Tiran, ki prihaja iz Novega mesta, prav tako zelo rada raziskuje različne kraje, v tem času pa tudi zanimivosti svojega domačega kraja. V videu povabi k obisku prvega profesionalnega gledališča na Dolenjskem Anton Podbevšek teatra.

Dolenjska skriva veliko lepega. Foto: Thinkstock

Bohinj ni kraj, je dolina s 24 vasmi

Maja in Grega Šilc iz ene od tamkajšnjih agencij za športne aktivnosti vabita v Bohinj. Kot pravita, Bohinj ni kraj, temveč je dolina, v kateri je 24 vasi. Prepričana sta, da je zdaj pravi čas za odkrivanje prav teh ali za preživljanje časa ob Bohinjskem jezeru.

Kuharski mojstri po celi Sloveniji pripravljajo menije iz najboljših sestavin

Kuharski mojster Marko Pavčnik meni, da je zdaj čas tudi za to, da si privoščimo najboljše. Pravi, da so mojstri širom Slovenije pripravili številne izjemne menije iz najboljših lokalnih sestavin, zato je zdaj čas, da skrite kotičke Slovenije obiščete v dobri družbi.

Kuhar Uroš Štefelin vabi v Radovljico, ki, kot pravi, poleg dobrih gostiln, skriva tudi marsikaj dobrega. "Vsega imamo na pretek, predvsem imamo pa res čisto mesto, dobre gostilne in ogromno priložnosti za rekreacijo," pravi Štefelin in dodaja, da smo vsi veliko hodili po svetu, a premalo poznamo Slovenijo, in je zdaj čas, da jo raziščemo.

Košarkar Primož Brezec in njegova soproga vabita v Zgorjo Savinjsko dolino

"Star slovenski pregovor pravi, da je povsod lepo, a doma je najlepše, in to lahko z gotovostjo potrdim. Moja Slovenija je bila, je in vedno bo moj dom. Zdaj je čas, da preživite počitnice v Zgornji Savinjski dolini," je dejal košarkar Primož Brezec.

Nada Brezec je v njunem skupnem nagovoru dodala, da je Slovenija v tem času epidemije še lepša, kot se je zdela prej. "Je najboljša sestavljanka različnih priložnosti za rekreacijo v naravi in polna možnosti za nova doživetja. V Sloveniji je lepo biti turist, ker rada doživim kaj lokalno izvirnega. Zdaj je čas za obisk Zgornje Savinjske doline, ki je polna naravnih biserov," je prepričana Nada Brezec.

"Peščene plaže v tujini zamenjajmo s pristno naravo"

"Plaval sem že na vseh kontinentih, v bazenih, rekah, jezerih in morjih, še vedno pa se najraje vračam v svojo Slovenijo. Letos zamenjajmo peščene plaže v tujini s to pristno naravo v Posavju, polnem priložnosti," pa je v Posavje povabil plavalec Rok Kerin.

"Če ne marate lepot stare kamnite arhitekture, ne hodite na Kras"

Oskar Kogoj je med svojim nagovorom sedel na "peču", ki mu na Krasu pravijo štirna, kot je pojasnil. "Tudi kultura kamna so naše korenine," je dejal Kogoj in dodal, da je to najlepši del Slovenije. "Prepotoval sem cel svet, a domov se vračam v iskanju še globljih korenin slovenstva," je povedal.

Na Kras, natančneje v Štanjel, vabi igralec Gojmir Lešnjak-Gojc. "Tisti, ki ne mara starih hiš, starih naselbin iz 1800 ali 1700, naj ne hodi sem," pove in pokaže kamnito arhitekturo, ozke uličice, staro cerkev, grm vrtnic sredi ulice. "Tu na Krasu je tudi ogromno enih gostiln. Resda so cene zmerne, je pa zato hrana odlična," pravi Gojc.

Ob morju vas čakajo sproščene melodije in kulinarične dobrote

Kot to najbolje zna, glasbenik Slavko Ivančič s prisrčno pomočjo vabi k poslušanju sproščenih melodij ob morju - s pesmijo.

V Strunjan vabi pridelovalec kakijev in artičok Gianfranco Giassi. "Mi Strunjanoti smo znani za kakije in artičoke. Zdaj je čas za artičoke. Strunjanske so prava avtohtona sorta, ki jih ni nikjer, samo pri nas, in so najboljše na svetu," je povedal Giassi.

Tudi kuharski mojster Darko Maršič vabi ob morje, in sicer k sečoveljskim solinam. "V solinah, morda najstarejših v svetu, sem se v blatu valjal kot otrok, danes pa uživam v sadovih, ki jih dajejo – soli, ribicah, oljkah, ki so ob solinah in v najboljšem oljčnem olju. Zdaj je pravi čas, da tudi vi okusite dobrote tega prostora," je prepričan Maršič.