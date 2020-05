Turistični boni pod drobnogledom Bruslja

Za zdaj ni bilo mogoče dobiti nikakršnega indica, kdaj bi lahko komisija končala preučevanje slovenskih turističnih bonov. V Evropski komisiji sicer poudarjajo, da vse ukrepe v kontekstu krize novega koronavirusa obravnavajo prednostno.

Boni za vse prebivalce Slovenije

Državni zbor bo tretji protikoronski sveženj, ki vključuje tudi turistične bone, potrjeval v petek, nato pa bo vlada podrobnosti glede bonov opredelila v uredbi, ki bo pripravljena v prihodnjih dneh. Država naj bi vsem prebivalcem Slovenije izdala bone, ki jih bo mogoče koristiti za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

Turistične bone bodo prejele osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče do konca leta. Boni bodo predvidoma prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, poroča STA.