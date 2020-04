Pandemija koronavirusa resno ogroža proizvodnjo in storitve, s tem pa tudi delovna mesta po vsem svetu. Da sta posebej na udaru turizem in avtomobilska industrija, so opozorili tudi v Mednarodni organizaciji dela (ILO). Turizem bi se lahko skrčil do 70 odstotkov, v avtomobilski industriji pa bi lahko samo v EU delo izgubilo 1,1 milijona ljudi, napovedujejo.

Ne glede na to, da se zavedajo izjemnih izgub, ki jih beleži gospodarstvo, in da so lahko zaradi tega izgubljena številna delovna mesta, pa v organizaciji ocenjujejo, da se lahko zaposleni ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa na delo vrnejo le, če je poskrbljeno za ustrezno zaščito. Skrbi jih namreč vnovičen izbruh.

"Svet se sooča z najhujšo krizo po drugi svetovni vojni," je opozorila vodja sektorskih politik pri ILO Alette van Leur. "Gospodarski vpliv pandemije bo najverjetneje resen in dlje časa trajajoč," je opozorila. Po njenih besedah sta sicer v velikanski krizi oba dela trga dela – priliv brezposelnih je velik, povpraševanje pa majhno, poroča STA.

Sicer pa je pandemija najbolj prizadela turistični sektor, ki je leta 2018 k svetovnemu BDP-ju doprinesel 3,2 odstotka in z njim povezane dejavnosti, ki so prispevale dodatnih 10,4 odstotka BDP-ja, so poudarili v ILO.

Gostinstvo in turizem sta utrpela hudo izgubo tudi v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Turistični sektor, ki je pred letom in pol zaposloval 319 milijonov ljudi oziroma 10 odstotkov vse svetovne delovne sile, bi se lahko zdaj skrčil za od 45 do 70 odstotkov. Samo v EU naj bi izgubil okoli milijardo evrov prihodkov mesečno.

Slabo se, tako poudarjajo v ILO, godi tudi avtomobilski industriji, ki je trojno prizadeta. Kot je dejal vodja oddelka v organizaciji, ki bdi tudi nad to panogo, Casper Edmonds, so se morale mnoge tovarne zapreti, dobavna veriga je pretrgana, povpraševanje pa se je povsem sesulo.

To po njegovih besedah močno čuti tudi EU, kjer naj bi se kar 1,1 milijona od 2,6 milijona delavcev v avtomobilski dejavnosti lahko spraševalo, ali se bodo sploh še vrnili na delo.

Poleg tega bo imela kriza dolgotrajen negativen učinek tudi na razvoj okoljsko bolj vzdržnih prometnih rešitev, pišejo na STA.

Na Gorenjskem največ novih brezposelnih prav iz turizma in gostinstva

Tudi v Sloveniji se v času epidemije novega koronavirusa povečuje število brezposelnih. Največji porast brezposelnih v panogi turizma, zlasti v gostinstvu, se je zgodil na Gorenjskem. V marcu se je število novih prijav na zavod v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj podvojilo, ta mesec pa je število še večje.

Vodja kranjske območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Drago Perc pojasnjuje, da je bilo marca na območju Gorenjske v evidenci brezposelnih 5340 oseb, kar je 161 oseb več kot mesec pred tem in skoraj 400 več kot v enakem obdobju lani.

V primerjavi z letom 2019 je bila rast največja na območju upravnih enot Jesenice, Kranj in Radovljica, medtem ko se je število brezposelnih na območju Škofje Loke in Tržiča od marca 2019 do marca 2020 celo malce znižalo.

V marcu, ko je že pred sredino meseca javno življenje v veliki meri zastalo, se je v evidenco brezposelnih na Gorenjskem prijavilo 837 oseb, v aprilu pa za zdaj že več kot 1150. Števila prijavljenih v tekočem mesecu sicer na zavodu običajno ne spremljajo, v tem kriznem času pa podatke spremljajo dnevno.

Marca se je v evidenco vpisalo 385 ljudi več kot mesec pred tem in 396 ljudi več kot marca lani. Porast števila vpisanih v evidenco je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani opazen sicer tudi že januarja in februarja, vendar je bil ta bistveno manjši, v višini od osem do deset odstotkov, poroča STA.

Od velikih podjetij na Gorenjskem za zdaj zavodu še nobeno ni napovedalo odpuščanja večjega števila zaposlenih.

Največji porast v panogi v Kranjski Gori, Bohinju in na Bledu

Marca pa se je številka na novo prijavljenih v primerjavi z enakim obdobjem lani tako skoraj podvojila. Aprila bo skok še višji, saj se je lanskega aprila v evidenco na novo vpisalo 508 brezposelnih, letošnjega aprila pa, čeprav še ni konec meseca, že več kot 1150.

Največji porast brezposelnih se je zgodil v panogi turizma, zlasti gostinstva. "Tukaj gre izpostaviti Kranjsko Goro, Bled in Bohinj," je navedel Perc. Od velikih podjetij pa na Gorenjskem za zdaj zavodu še nobeno ni napovedalo odpuščanja večjega števila zaposlenih.

Na kranjski območni enoti zavoda so do zdaj prejeli dve napovedi odpuščanja presežnih delavcev, in sicer za 20 do 30 zaposlenih. Eno od teh dveh podjetij je pozneje, ko so bili predstavljeni ukrepi državne pomoči, napovedano število presežnih delavcev zmanjšalo pod deset.