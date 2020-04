Za covid-19 zboleli tudi trije slovenski vojaki na Kosovu

Evakuacijo bodo izvedli takoj, ko bo to mogoče, svojce okuženih pa so o tem že obvestili.

Evakuacijo bodo izvedli takoj, ko bo to mogoče, svojce okuženih pa so o tem že obvestili. Foto: Slovenska vojska

Okužbo so odkrili pri vojakih, ki so nastanjeni v bazi Film City v Prištini, vojaki v bazi Vilaggio Italia pa so zdravi, poroča 24ur.com. Informacijo je potrdila tudi Slovenska vojska.

Pri njihovem prevozu domov predvidoma ne bo težav, bo pa vojska verjetno uporabila lastne zmogljivosti. Namestili jih bodo v eni od ustanov javnega zdravstvenega sistema, kjer bo zanje primerno poskrbljeno, so za STA povedali na SV.

Vmisiji Kfor, v kateri je vse skupaj okoli 250 slovenskih vojakov, je potrjenih tudi več okužb med vojaki drugih držav, natančnega števila nimajo.

Uradni govorec vlade Jelko Kacin je že pred časom povedal, da pripadniki Slovenske vojske skrbijo za redno jemanje brisov na misijah, v katerih sodelujemo na Kosovu in v BiH.

Naloge slovenskih vojakov, ki so na Kosovu nameščeni v več bazah, vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja, piše STA.

Nazadnje slovenskega vojaka z okužbo pripeljali z Malija

Kot smo poročali v sredini aprila, se je z novim koronavirusom okužil tudi slovenski vojak na misiji v Maliju. Ponj je 11. aprila odletelo letalo s slovensko medicinsko ekipo, ki ga je naslednje jutro pripeljala domov. Po navedbah SV je njegovo zdravstveno stanje dobro, niso pa ga še odpustili iz bolnišnice.

Poveljnik sil Slovenske vojske Miha Škerbinc je ob pristanku letala na brniškem letališču dejal: "Vojska je pokazala, da svojih vojakov ne pušča samih. Vse smo naredili, da smo ga dobili nazaj." Z omenjenim letalom so se domov vrnili tudi trije italijanski in avstrijski pripadniki mednarodne misije.

Prihod okuženega slovenskega vojaka z Malija. Foto: Slovenska vojska

Slovensko vladno letalo že dlje časa na servisu

Kot je že ob evakuaciji vojaka z Malija pojasnil obrambni minister Matej Tonin, Slovenija v tem trenutku na razpolago nima lastnega letala s primernim doletom, saj je falcon že dlje časa na servisu. Ob prevozu vojaka z Malija se je zato v prvi vrsti skušala nasloniti na zaveznike in partnerje v EU in Natu. Kar nekaj izmed njih je bilo pripravljenih priskočiti na pomoč, vendar po dveh dneh nobeni izmed držav ni uspelo zagotoviti poleta v Mali. Razlogov je bilo več, največji problem pa so bila dovoljenja za prelete in pristanke v Severni Afriki, je navedel Tonin.

V želji, da bi pripadnika SV čim prej pripeljali domov, so zato kot alternativno rešitev zagotovili civilni polet francoskega letalskega podjetja Valljet, ki je s slovensko medicinsko ekipo v malijski prestolnici Bamako prevzelo obolelega slovenskega vojaka ter poletelo proti Sloveniji.

Z Malija so se že vrnili skoraj vsi slovenski vojaki

Kot je sporočila SV, se je nato 15. aprila v Slovenijo začasno vrnila glavnina 14. kontingenta Slovenske vojske, ki deluje v mednarodni operaciji usposabljanja Evropske unije v Maliju.

"Vodstvo misije se je v začetku meseca ob soglasju vseh držav udeleženk odločilo za začasno prekinitev vseh oblik usposabljanja in se osredotočilo na omejitev širjenja koronavirusa na misiji. Sprejelo je preventivne in zaščitne ukrepe, med katere spada začasna vrnitev glavnin kontingentov v njihove domovine. V Maliju ostajata dva pripadnika Slovenske vojske, ki bosta skrbela za vzdrževanje opreme in vozil," so zapisali na svoji spletni strani.

Tako se je 15. aprila z Malija vrnila večina slovenskih vojakov. Foto: Slovenska vojska