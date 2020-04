"Naših vojakov ne puščamo samih"

V minulem tednu dni so tudi v mednarodni misiji v Maliju, v okviru katere deluje tudi osem pripadnikov Slovenske vojske, odkrili primere okužbe z novim koronavirusom. Med prvimi obolelimi je bil tudi pripadnik slovenskega kontingenta, ki je po nekaj dneh začel kazati resne znake obolelosti.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedal uradni govorec vlade Jelko Kacin, je v operaciji sodelovalo francosko letalo, nanj pa so vkrcali medicinsko osebje Slovenske vojske. "Predvidoma pozno zvečer se bo letalo vrnilo iz Malija. Pripadnik je samo pozitiven, počuti se dobro, med poletom bodo zanj dobro skrbeli in svoje zdravljenje bo nadaljeval v Sloveniji," je navedel Kacin.

Obrambni minister Matej Tonin je kasneje na družbenem omrežju Facebook sporočil, da je letalo na brniškem letališču varno pristalo uro po polnoči.

Pojasnil je, da Slovenija v tem trenutku nima na razpolago lastnega letala s primernim doletom, saj je Falcon že dlje časa na servisu. Zato se je v prvi vrsti skušala nasloniti na zaveznike in partnerje v EU in Natu. Kar nekaj izmed njih je bilo pripravljenih priskočiti na pomoč, vendar po dveh dneh nobeni izmed držav ni uspelo zagotoviti poleta v Mali. Razlogov je bilo več, največji problem pa so bila dovoljenja za prelete in pristanke v Severni Afriki, je navedel Tonin.

V želji, da bi pripadnika SV čim prej pripeljali domov, so zato kot alternativno rešitev zagotovili civilni polet francoskega letalskega podjetja Valljet, ki je v soboto dopoldne na Brniku vkrcal medicinsko ekipo Slovenske vojske ter poletel proti Maliju. V malijski prestolnici Bamako so prevzeli obolelega slovenskega vojaka ter poleteli proti Sloveniji.

"Zgodba, ki še potrjuje, da Slovencem lahko uspejo velike stvari"

Tonin se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so sodelovali v reševalni akciji, med njimi slovenskemu podjetju Batagon Air Service, ki je v obliki donacije ponudilo svoje letalo. Omenjeno letalo je predstavljalo drugo opcijo za evakuacijski let, a so se na koncu odločili za večje francosko letalo, saj so tako lahko prepeljali tudi pripadniki mednarodne misije iz drugih partnerskih držav, je še pojasnil obrambni minister.

"V minulih štirindvajsetih urah se je odvila zgodba, zaradi katere smo vsi Slovenci lahko upravičeno ponosni na pripadnike in pripadnice Slovenske vojske, njihovo znanje in predanost. Zgodba, ki še enkrat potrjuje, da Slovencem z iznajdljivostjo in trmo lahko uspejo velike stvari," je zapisal.

Z omenjenim letalom so se domov vrnili tudi trije italijanski in avstrijski pripadniki mednarodne misije.

Kacin je na včerajšnji novinarski konferenci še pojasnil, da pripadniki Slovenske vojske skrbijo za redno jemanje brisov na misijah, v katerih sodeluje na Kosovu in v BiH. "Naši medicinski tehniki so v BiH ugotovili pet pozitivnih na novi koronavirus, na Kosovu sedem. Nihče od teh vojakov pa ne ne pripada slovenskima kontingentoma," je dejal Kacin.