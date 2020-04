Slovenski vojaki so se začasno vrnili iz Malija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo se je danes začasno vrnila glavnina kontingenta Slovenske vojske, ki deluje na mednarodni misiji v Maliju, so sporočili z obrambnega ministrstva. Slovenski kontingent šteje osem pripadnikov, dva ostajata v Maliju. Enega od pripadnikov, ki je zbolel za boleznijo covid-19, so v Slovenijo prepeljali že pretekli konec tedna.

Kot so sporočili z obrambnega ministrstva, se je vodstvo misije EU za usposabljanje malijskih oboroženih sil v začetku meseca ob soglasju vseh sodelujočih držav odločilo za začasno prekinitev vseh oblik usposabljanja in se osredotočilo na omejitev širjenja novega koronavirusa na misiji, piše STA.

V Maliju ostajata dva slovenska vojaka

Sprejelo je preventivne in zaščitne ukrepe, med katere spada začasna vrnitev glavnin kontingentov v njihove domovine. V Maliju ostajata dva pripadnika Slovenske vojske, ki bosta skrbela za vzdrževanje opreme in vozil, so po pisanju STA navedli na Morsu.

Na misiji sodeluje 27 evropskih držav

Misija, ki je bila vzpostavljena leta 2013, ima skupaj približno 750 pripadnikov iz 27 evropskih držav. V slovenskem kontingentu je osem pripadnikov, sedem jih deluje v enoti za izobraževanje in usposabljanje v Koulikoru, eden pa v poveljstvu misije v Bamaku, navaja STA.

Eden od vojakov zbolel za koronavirusom

Pretekli teden so v misiji odkrili primere okužbe z novim koronavirusom. Med prvimi obolelimi je bil tudi pripadnik slovenskega kontingenta, ki je po nekaj dneh začel kazati resne znake obolelosti. V soboto je ponj prišla slovenska vojaška medicinska ekipa in z letalom so se v nedeljo vrnili v Slovenijo.