Predsednica republike Nataša Pirc Musar verjame v sprejetje realnega in razvojno naravnanega načrta za krepitev SV. Kot je opozorila na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske (SV), vojska ne sme biti predmet politizacije. Načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš in minister za obrambo Borut Sajovic sta poudarila pomen modernizacije vojske.

Namesto ureditve, ki temelji na mednarodnih pravnih normah, človekovih pravicah in nedotakljivosti meja ter na pravilih vzajemnega spoštovanja, so po besedah predsednice v ospredju trgovanje in pehanje za viri, poudarjanje ozkih interesov, enostranskih odločitev ter pritisk, konflikt in uporaba moči. To pri reševanju mednarodnih vprašanj ustvarja nestabilnost, negotovost in nezaupanje.

Za številne države, tudi Slovenijo, takšne okoliščine po predsedničini oceni nikakor niso enostavne. Za Slovenijo je zato po prepričanju Pirc Musar izrednega pomena, da je na strani demokratičnih vrednot in na strani tistih, ki se na temelju načela nedotakljivosti meja zavzemajo za mir.

Prevzeti bo treba del bremen

Kot dragoceno predsednica Pirc Musar vidi tudi to, da je Slovenija del skupnih diplomatskih, političnih, gospodarskih in obrambnih prizadevanj zaveznikov v ZN, EU in Natu.

A obenem bo morala Slovenija kot druge evropske države narediti več na različnih področjih, tudi pri obrambnih zmogljivostih. "Prevzeti bomo morali del bremen in krepiti odvračalne zmogljivosti, obrambne in tehnološke inovacije, odpornost na krize ter večjo neodvisnost ključnih storitev in kritične infrastrukture," je zatrdila.

Pirc Musar verjame, da bosta vlada in DZ preudarno in skrbno preučila vse vidike krepitve obrambnih izdatkov. Pri tem je ponovila, da mora Slovenija ob vsem tem ostati tudi socialna država.

Vojski je treba zagotoviti kakovostno opremo za obrambo in zaščito države, je poudarila predsednica. "To je odgovornost, ki se je moramo vsi zavedati. V družbi in politiki sta pri takšnih vprašanjih ključna zaupanje in enotnost," je ugotavljala.

Nedopustno pa je po njenih besedah to, da bi bila vojska kot temelj državnosti predmet politizacije ali morebitnih političnih zlorab. "Če vojsko imamo, moramo zanjo tudi ustrezno skrbeti. In te skrbnosti ne moremo izkazovati selektivno, le kadar in kakor nam v danih okoliščinah ustreza," je bila jasna.

Glavaš izpostavil informacijska tveganja in grožnje

Tudi načelnik Generalštaba SV generalpodpolkovnik Robert Glavaš je v govoru opozoril, da se svet spreminja hitreje od pričakovanj in pogosto v drugačno smer, kot si želijo.

Varnostni izzivi zahtevajo dolgoročno vizijo in usklajeno delovanje vseh podsistemov nacionalne varnosti. Kot je dejal Glavaš, se je vlada na to jasno odzvala s povečanim vlaganjem v odpornost. "Prihodnost Slovenske vojske so jasno začrtani cilji, organiziranost in struktura, kar ustvarja dobre pogoje, da ostanemo sodobna in učinkovita organizacija," je poudaril Glavaš.

Sajovic: Vojska si zasluži najboljše

Minister za obrambo Borut Sajovic je ocenil, da modernizacija vojske poteka uspešno, kar pomeni, da so pripadnice in pripadniki odlično opremljeni, visoko motivirani in dobro zaščiteni.

Poudaril je, da se Slovenija ne oborožuje za zvezo Nato, ampak za Slovenijo, vojska pa da si zasluži "najboljšo, najmodernejšo zaščito, varnost in mobilnost, s katero bomo dosegli prav vsako od 212 slovenskih občin".

"Naša dolžnost je, da branimo domovino, premoženje in življenja naših dragih in to uresničujemo vsak dan, zato se opremljamo in moderniziramo," je še poudaril minister.