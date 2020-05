Počivalšek: Prehod meje s Hrvaško za turiste popolnoma sproščen s 1. junijem

Gospodarska ministra Slovenije in Hrvaške Zdravko Počivalšek in Darko Horvat, ki sta se popoldne srečala na meji ob Muri pri Petišovcih, si predvsem želita sodelovanja in čimprejšnjo vrnitev gospodarstva obeh držav v tirnice pred koronsko krizo. Počivalšek verjame, da bo prehod meje s Hrvaško za turiste popolnoma sproščen s 1. junijem.

Gospodarska ministra Zdravko Počivalšek in Darko Horvat sta imela delovni sestanek v Murskem Središću, v izjavah na mostu čez Muro pa sta poudarila, da je treba vsako priložnost izkoristiti za povezovanje dveh sosednjih držav, posebno še, če imata tako dobre gospodarske temelje kot Slovenija in Hrvaška, piše STA.

Skupna stališča držav zelo pomembna

Lani sta imeli, po besedah Počivalška, rekordno trgovinsko menjavo, in sicer za več kot šest milijard evrov, od tega čez 4,5 milijarde blagovne in 1,5 milijarde storitvene menjave. "Lahko smo ponosni tudi na naložbe v obeh smereh, slovenskih na Hrvaškem je skoraj za dve milijardi, obratno skoraj milijarda, in to je temelj, na katerem moramo graditi sodelovanje," je povedal Počivalšek.

Foto: STA

Naloga ministrov pa je po njegovih besedah v tem, da vzpostavijo razmere, v katerih bosta gospodarstvi obeh držav čim prej prišli na "normalne obrate". Oboji moramo biti tudi ponosni, da smo koronsko krizo v zdravstvenem smislu obvladali veliko bolje kot države, ki se imajo za bolj napredne in gospodarsko bolj uspešne, je še dodal.

Tudi hrvaški minister za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Darko Horvat je poudaril, da so skupna stališča držav zelo pomembna, saj jih je mogoče tako ob medsebojni podpori bolje zagovarjati tudi v Bruslju. To bo po njegovih besedah pomembno tudi pri preoblikovanju industrij do leta 2050 kot podnebno nevtralnih, pri čemer lahko oba skrbi, kako financirati tako prilagoditev, poroča STA.

Gospodarstvi sodelujeta dobro

"Hrvaška in Slovenija v tem trenutku nimata skoraj nobenih dvostranskih problemov, dve gospodarstvi sodelujeta zelo dobro, Slovenija je eden od petih najmočnejših partnerjev Hrvaške in obratno," je povedal Horvat in prav tako kot prednostno nalogo označil polno funkcionalnost gospodarstva.

Foto: STA

Glede popolnega odprtja meje med državama je Počivalšek dejal, da se o tem dogovarjata nacionalna inštituta za javno zdravje in da so protokoli izdelani. Ker smo oboji krizo dobro rešili, pa je to temelj, na podlagi katerega verjame, da bi lahko popolnoma sprostili prehod meje za turiste s 1. junijem.

Horvat je Počivalška seznanil tudi z namero Hrvaške, da pri Murskem Središću zgradi most in povezovalno cesto, ki bi najsevernejše hrvaško mesto rešila tovornega in potniškega prometa, obenem pa zbližala avtocesti v obeh državah. Oba ministra pa sta tudi povedala, da so turisti iz sosednje države pomembni in dobrodošli, še navaja STA.