Avstrija pojasnila, zakaj še ne odpre meje s Slovenijo

Kot so sporočili z notranjega ministrstva, je avstrijski notranji minister slovenskemu kolegu Hojsu pojasnil, da zdravstvene razmere v Italiji namreč še niso takšne, da bi Avstrija lahko sprostila vstop, poroča STA.

Skrbijo jih Italijani in nezakonite migracije

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Nehammer navedel dva razloga, "in sicer skrb, da bi državljani Italije prišli v Avstrijo prek Slovenije in Hrvaške (...), ter nezakonite migracije".

Hojs je pojasnil, da je tudi Slovenija nadzira mejo z Italijo

Hojs je avstrijskemu kolegu po pisanju STA zagotovil, da ima tudi Slovenija na meji z Italijo uvedene omejevalne ukrepe zaradi pandemije koronavirusa in da bodo ti ukrepi ostali v veljavi do izboljšanja epidemiološke slike v Italiji in do sklenitve posebnega tehničnega dogovora med državama. Hojs je ob tem izrazil prepričanje, da bo odločitev Avstrije o odpravi ukrepov na meji s Slovenijo sprejeta čim prej, so še sporočili z MNZ.

Ministra sta govorila tudi o migracijskih razmerah v državah regije. Avstrijski minister Nehammer je o tej problematiki napovedal organizacijo ministrske konference o varovanju meja, minister Hojs pa je predlog podprl in napovedal aktivno udeležbo Slovenije.

Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska za popolno odprtje meja sredi junija

Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska so medtem za popolno odprtje meja sredi junija ob pogoju, da bodo številke glede pandemije bolezni covid-19 še naprej spodbudne. Končno odločitev o odprtju meja med omenjenimi državami bodo sprejeli premierji, je danes sporočil avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Italije in Slovenije pri tem ni omenil, piše STA. Ob tem so na Dunaju zgolj dodali, da se nadaljuje "redna izmenjava mnenj z vsemi sosednjimi državami", tudi z Italijo in Slovenijo.

Slovenski zunanji minister Anže Logar je pred tednom dni na pobudo nemškega zunanjega ministra Heika Maasa sodeloval na videokonferenci na temo omilitve ukrepov na državnih mejah zaradi turističnih potovanj. Na videokonferenci je sodeloval tudi avstrijski zunanji ministri, poleg tega še zunanji ministri Bolgarije, Cipra, Grčije, Hrvaške, Italije, Malte, Portugalske in Španije.



Uradni govorec zunanjega ministrstva Aleksander Geržina je ob tem konec tedna dejal, da je Avstrija glede odprtja meje s Slovenijo še vedno precej nefleksibilna, čeprav je epidemiološka slika v Sloveniji glede okužb z novim koronavirusom enaka ali celo boljša kot v Avstriji. Dodal je, da sta državi glede tega vprašanja v stiku in slovenska stran pričakuje skorajšnjo spremembo stališča Avstrije.



V Sloveniji so minuli teden odkrili tri nove okužbe z novim koronavirusov, nazadnje v nedeljo eno novo okužbo. V Sloveniji so doslej opravili 75.016 testov na novi koronavirus. Okužbo z novim koronavirusom so skupno potrdili pri 1469. Umrlo je 107 ljudi.



V Avstriji so doslej opravili 405.341 testov. Okužb z novim koronavirusom so skupno potrdili pri 16.463 ljudeh. Umrlo je 641 ljudi. V nedeljo so v Avstriji potrdili 32 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki avstrijskega ministrstva za zdravje. (STA)

Črna gora za Slovenijo meje odpira v začetku junija

Črna gora bo v začetku junija odprla meje za nekatere države, tudi Slovenijo, je danes sporočil črnogorski premier Duško Marković. Dodal je, da bo država meje odprla za tiste države, ki izpolnjujejo merila črnogorskega Inštituta za javno zdravje, to je 25 obolelih s covidom-19 ali manj na 100.000 prebivalcev. Poleg Slovenije bo Črna gora meje odprla še za Hrvaško, Avstrijo, Nemčijo, Poljsko, Češko, Madžarsko, Albanijo in Grčijo. V Črni gori so doslej potrdili 324 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo devet ljudi, okrevalo pa 315 bolnikov, poroča STA.