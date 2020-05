ZDA še razširile seznam držav, iz katerih potniki ne smejo v državo

Bela hiša je v nedeljo sporočila, da ZDA po Kitajski, EU in Veliki Britaniji uvajajo omejitve tudi za potovanja iz Brazilije, kjer strmo narašča število okuženih z novim koronavirusom. V ZDA ne sme vstopiti nihče, ki je bil v Braziliji 14 dni pred potjo v ZDA, razen tistih, ki imajo dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, in nekaterih drugih izjem.

Brazilija je imela do nedelje več kot 350.000 okuženih s koronavirusom in več kot 22.000 mrtvih, ZDA pa 1.643.000 okuženih in 97.711 mrtvih. Omejitve za potovanja iz Brazilije je naznanila tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany, ki je dejala, da ameriški predsednik Donald Trump s tem ukrepom ščiti ZDA, poroča STA.

V ZDA so se ljudje v nedeljo ob toplem vremenu odpravili na plaže, saj je v državi danes dela prost dan zaradi nacionalnega praznika dan spomina, ki je tudi uradni začetek poletne kopalne sezone. Odpravili so se seveda le na tiste plaže, ki so odprte in večinoma ni bilo težav, razen na Floridi, navaja STA.

Iz mesta Daytona Beach so poročali o številnih gručah kopalcev, ki so kršili omejitev dovoljenega zbiranja do deset ljudi, plaže so bile polne zabav, pred eno od trgovin je izbruhnil strelski obračun, v katerem sta bila dva ranjena in so ju morali prepeljati v bolnišnico. Policija glede kršitev socialnega distanciranja ni posredovala.

Bolj umirjeno je bilo na plažah Kalifornije in New Yorka, kjer so se ljudje držali pravil. New York ostaja najbolj prizadeta zvezna država v ZDA in statistika se je v soboto nekoliko poslabšala, čeprav pa je stanje na splošno veliko bolje kot na vrhuncu pandemije koronavirusa v aprilu.

V New Yorku več kot 21 tisoč mrtvih

Newyorški guverner Andrew Cuomo je sporočil, da je število novih hospitalizacij v soboto od petka malce naraslo, in sicer z 208 na 229. Število smrti zaradi covid-19 pa je prav tako naraslo s 84 na 109, kar je enako kot v četrtek, vendar neprimerljivo manj kot na vrhuncu aprila, ko je umrlo po 800 ljudi na dan.

V zvezni državi New York je bilo do nedelje zvečer 361.500 okuženih in 29.141 mrtvih, v mestu New York pa so našteli 21.216 mrtvih.