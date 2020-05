Dobre novice iz New Yorka: najmanj smrti od konca marca

V ameriški zvezni državi New York se stanje umirja. V soboto so zabeležili 84 novih smrti zaradi koronavirusa, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca.

V amerikai zvezni državi New York se stanje umirja. V soboto so zabeležili 84 novih smrti zaradi koronavirusa, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca.

V ameriški zvezni državi New York so v soboto zabeležili 84 novih smrti zaradi bolezni covid-19, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca. Kot je ocenil guverner Andrew Cuomo, je to znak, da so dosegli resnični napredek pri zajezitvi širjenja epidemije.

Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so v tej ameriški zvezni državi zabeležili tudi do 800 smrtnih primerov dnevno zaradi koronavirusne bolezni 19.

V bolnišnicah se zmanjšuje število bolnikov na ventilatorjih, tudi število novih okužb z novim koronavirusom se zmanjšuje, je dodal. "To je dobra novica," je dejal Cuomo. V newyorških bolnišnicah se za boleznijo covid-19 zdravi približno 4600 ljudi.

Dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi na javnih mestih, odprle so se tudi javne plaže.

Cuomo je sicer v petek izdal nepričakovano odredbo, da dovoli zbiranje do 10 ljudi na javnih mestih. Odredil je odprtje državnih plaž, čeprav z omejenimi kapacitetami. Odpirajo jih tudi lokalne skupnosti na Long Islandu, a le za lokalno prebivalstvo in ne za prebivalce mesta New York.

V ZDA so sicer v soboto zabeležili 1127 novih smrti zaradi bolezni covid-19, od začetka epidemije pa po podatkih Univerze Johns Hopkins skupaj 97.048. Doslej so v ZDA potrdili več kot 1,6 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ na svetu.