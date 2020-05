Novo žarišče: vrhunec smrti in okužb šele prihodnji mesec? #video

Število smrtnih žrtev covida-19 v Braziliji je v petek tretjič v štirih dneh preseglo tisoč primerov v enem dnevu. Umrl je namreč 1.001 človek, poroča STA. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer v petek sporočila, da je Južna Amerika postala novo žarišče pandemije covida-19. V regiji je najhuje prizadeta prav Brazilija.

Vrhunec naj bi dosegli šele prihodnji mesec

Ta po številu okužb zaostaja samo že za ZDA, kjer so potrdili več kot 1,6 milijona primerov okužbe in skoraj 96 tisoč smrtnih žrtev bolezni covid-19, kažejo podatki ameriške univerze Johna Hopkinsa. Na tretjem mestu je Rusija s 326.488 primeri okužb in 3.200 smrtnimi žrtvami. Po številu smrtnih primerov zaradi covida-19 je Brazilija na šestem mestu na svetu za ZDA, Veliko Britanijo, Italijo, Španijo in Francijo. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo pandemija vrhunec v tej južnoameriški državi dosegla šele junija, poroča STA.

Po številu smrtnih primerov zaradi covida-19 je Brazilija na šestem mestu. Foto: Reuters

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro kljub hitremu širjenju virusa po državi še vedno nasprotuje ukrepom regionalnih in lokalnih oblasti, ki so ljudem odredile, naj bodo doma. Brazilski predsednik je namreč prepričan, da to škoduje brazilskemu gospodarstvu. Ukrepe za zajezitev virusa sta med drugim uvedla guverner zvezne države Sao Paulo Joao Doria in guverner države Rio de Janeiro Wilson Witzel.

Brazilski predsednik verbalno napadel guvernerja

Omenjena guvernerja je Bolsonaro verbalno napadel tudi na zasedanju vlade 22. aprila. Posnetke o tem je v petek objavilo brazilsko tožilstvo, ki predsednika preiskuje zaradi domnevnega vmešavanja v delo zvezne policije. "Ta dr** od guvernerja v Sao Paulu in kup gn*** v Rio de Janeiru," pravi Bolsonaro na posnetku. "Zato si želim, da bi bili ljudje oboroženi," je dejal Bolsonaro. Dodal je, da bi to preprečilo vzpostavitev diktature.

Brazilsko tožilstvo je objavilo posnetke s seje brazilske vlade, na kateri je brazilski predsednik Jair Bolsonaro verbalno napadel guvernerja zveznih držav Sao Paulo in Rio de Janeiro. Foto: Getty Images

Kot je razvidno s posnetkov, se Bolsonaro med drugim jezi, češ da ne dobi dovolj informacij od zvezne policije. "Ne morem delati tako. Zato se bom vmešal in pika. To ni grožnja, to je resnica," je povedal. Preiskavo Bolsonara so na tožilstvu sprožili, ker ga je zdaj že nekdanji pravosodni minister Sergio Moro ob svojem odstopu obtožil "političnega vmešavanja" v preiskave zvezne policije.

Policija preiskuje tudi Bolsonarovega sina

Predsednik je že pred objavo posnetka skušal omiliti škodo. Dejal je, da je govoril o zagotavljanju varnosti za svojo družino in ne v smislu, da bi poskušal koga zaščititi pred preiskavo. "V posnetku ni niti sekunde, kjer bi lahko nekdo sumil, da sem se vmešaval v delo zvezne policije," je povedal po objavi. Policija naj bi preiskovala več primerov, v katere so vpleteni predsednik in njegovi najtesnejši sodelavci, tudi sin Carlos Bolsonaro, ki je sicer mestni svetnik v Rio de Janeiru.

V petek objavljeni posnetek sicer obremenjuje še dva ministra Bolsonarove vlade. Minister za izobraževanje Abraham Weintraub je na seji dejal, da bi vse vrhovne sodnike poslal v zapor, ker so zadnjo besedo pri odločanju o ukrepih proti novemu koronavirusu dali zveznim državam. Okoljski minister Ricardo Salles je dejal, da bi morali trenutek, ko se mediji osredotočajo le na poročanje o novem koronavirusu, izkoristiti za spremembo zakonodaje, ki prepoveduje rudarjenje in kmetovanje na zaščitenih območjih v Amazoniji.