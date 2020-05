Pandemija se ne umirja: po svetu že skoraj pet milijonov okuženih

V ZDA, kjer so zabeležili največ okužb in smrtnih žrtve na svetu, so do srede zvečer potrdili 1,55 milijona okužb in 93.431 smrti.

Po podatkih ameriške univerze Johns Hopkins se je z novim koronavirusom po svetu okužilo že 4,99 milijona ljudi, smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 je več kot 328 tisoč. V ZDA, kjer so zabeležili največ okužb in smrtnih žrtve na svetu, so do srede zvečer potrdili 1,55 milijona okužb in 93.431 smrti. Prvič od marca je bilo sicer v torek število umrlih v New Yorku nižje kot v Kaliforniji.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je dejal, da je v torek za covid-19 umrlo 132 ljudi, kar je največ od začetka pandemije. Guverner New Yorka Andrew Cuomo je na drugi strani poudaril, da je v njegovi zvezni državi v torek umrlo 122 ljudi. To je več kot v ponedeljek, ko je umrlo 105 ljudi, vendar pa je število umrlih že več kot teden dni ni preseglo števila 200. V torek so zaradi covid-19 med drugim zabeležili le še 295 novih hospitalizacij.

New York ostaja najbolj prizadeta ameriška zvezna država

New York je še vedno daleč najbolj prizadeta država s skupaj 345 tisoč potrjenimi okužbami in 28.636 mrtvimi. Kalifornija je na primer potrdila 85.800 okužb in 3.486 mrtvih. Kljub temu se tudi New York počasi odpira, Cuomo je od danes naprej med drugim dovolil maše in druge verske dogodke, a z največ deset ljudmi v istem prostoru.

Zadnja raziskava o protitelesih pri prebivalcih mesta New York je ugotovila, da ima protitelesa 19,9 odstotka ljudi, vendar pa je med testiranimi v revnih predelih tistih s protitelesi kar 27 odstotkov. Pri tem izstopa predel Bronxa, kjer so protitelesa našli pri 43 odstotkih testiranih. Hospitalizacija med prebivalci tega dela Bronxa je tudi za 81 odstotkov višja kot med vsemi prebivalci New Yorka, poroča STA.

Po svetu približno pet milijonov okužb

Razmere v New Yorku se torej izboljšujejo, nikakor pa to ne velja za druge dele ZDA in drugod po svetu. Okoli pet milijonov okužb po svetu pomeni, da je novi koronavirus v pol leta prizadel več ljudi po svetu, kot to uspe navadni gripi, za katero vsako leto zboli od tri do pet milijona svetovnega prebivalstva. V minulih dneh okužbe najhitreje naraščajo v Latinski Ameriki. Brazilija se je z 291.000 okuženimi prebila na tretje mesto za ZDA in Rusijo, ki je zabeležila 308 tisoč okužb. Po svetu zdaj vsak teden potrdijo okrog milijon novih okužb.