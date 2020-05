Nov smrtni rekord, umrle pokopavajo v množična grobišča #video

V Braziliji je v zadnjih 24 urah za covid-19 umrlo 1.179 ljudi, kar je v državi nov dnevni rekord. V največji državi v Južni Ameriki so do zdaj potrdili več kot 270 tisoč okužb z novim koronavirusom, s čimer je Brazilija tretja država na svetu po številu potrjenih okužb. Več primerov okužb z novim koronavirusom so do zdaj našteli le v ZDA in Rusiji.

Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje je pandemija novega koronavirusa v Braziliji zahtevala že 17.971 življenj. V zadnjih 24 urah je za covid-19 umrlo 1.179 ljudi, kar je najvišje število po 12. maju, ko so v enem dnevu našteli 881 žrtev. Z 271.628 primeri potrjenih okužb je Brazilija tretja država na svetu po številu potrjenih okužb, po številu smrtnih žrtev pa je na šestem mestu na svetu.

Brazilija pred zlomom. Novinarka: Kaja Flisar/Video: Planet.

Dejansko število okuženih bi bilo lahko 15-krat višje od uradnih številk

Strokovnjaki po poročanju BBC opozarjajo, da bi bilo dejansko število okužb v največji južnoameriški državi lahko kar 15-krat višje od uradnih številk. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki se v boju proti novemu koronavirusu zgleduje po ideološkem zavezniku, ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je sicer že dlje časa tarča kritik, ker nasprotuje ukrepom za zajezitev virusa. Bolsonaro namreč meni, da bi omejitve gibanja in stroga karantena močno prizadele brazilsko gospodarstvo.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro državljanom svetuje, naj kot preventivno zaščito pred novim koronavirusom uporabljajo klorokin. Foto: Reuters

Brazilski predsednik je napovedal, da bo brazilski zdravstveni minister Eduardo Pazuello v sredo izdal nove nacionalne smernice za covid-19, v okviru katerih bodo državljanom svetovali, naj kot preventivno zaščito proti novemu koronavirusu jemljejo zdravilo proti malariji hidroksiklorokin. Strokovnjaki po svetu sicer opozarjajo, da ima omenjeno zdravilo stranske učinke in da proti covid-19 ni potrjeno kot uspešno.

Brazilski predsednik je povedal, da je njegova mati stara 93 let in da hrani škatlo hidroksiklorokina, če bi ga morda potrebovala. Da preventivno uživa hidroksiklorokin, je novinarjem v ponedeljek razlagal tudi ameriški predsednik Trump. "Nočem, da ljudje prihajajo sem in okužijo naše ljudi. Tukaj nočem bolnih ljudi. Braziliji pomagamo z ventilatorji, res pa je, da imajo v tej državi težave," je dejal Trump.

V Amazoniji mrtve pokopavajo v množične grobove

Predstavniki Panameriške zdravstvene organizacije so medtem zaskrbljeni, ker se novi koronavirus širi tudi v brazilski Amazoniji oziroma na območju tromeje med Brazilijo, Perujem in Kolumbijo. Predstavnike omenjenih držav so zato že pozvali, naj sprejmejo ukrepe, da bi zaščitili ranljive populacije med staroselci, revnimi in rasnimi manjšinami.

V brazilski zvezni državi Amazoniji smrtne žrtve covid-19 pokopavajo v množične grobove. Foto: Reuters

Ko gre za Brazilijo, so razmere še vedno kritične tudi v 12-milijonskem Sao Paulu. Župan Bruno Covas je že opozoril, da bi se zdravstveni sistem v največjem mestu v državi lahko sesul v dveh tednih. V mestu so sicer sprejeli nekatere ukrepe za zajezitev virusa, vendar pa ljudje ne upoštevajo niti pravila varnostne razdalje. Eno od žarišč novega koronavirusa v državi je tudi zvezna država Amazonija. V mestu Manaus smrtne žrtve covid-19 pokopavajo v množične grobove.