Kaj je šlo narobe? Na južni polobli nastaja novo žarišče. #video

Znanstveniki zaskrbljeno spremljajo širjenje epidemije covid-19 v Braziliji, kjer so do zdaj potrdili več kot 190 tisoč okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo že več kot 13 tisoč ljudi. Brazilija, ki velja za največje žarišče novega koronavirusa na južni polobli in v Latinski Ameriki, je po številu potrjenih okužb tako že prehitela Francijo in je na šestem mestu na svetu. Glede na ocene znanstvenikov bi število okuženih v državi lahko preseglo celo število okužb v ZDA, kjer so do zdaj potrdili 1,39 milijona okužb.

V Sao Paulu lahko od ponedeljka po cestah vozi samo polovica vseh lastnikov avtomobilov. Vozniki z registrskimi tablicami, ki se končajo s sodimi števili, lahko vozijo samo na dneve, ki se končajo s sodim številom, obratno pravilo pa velja za voznike, katerih tablice se končajo z lihimi števili.

Strokovnjaki opozarjajo: Brazilija nima nobenega načrta

V največjem brazilskem mestu želijo z omenjenim ukrepom omejiti število potovanj, da bi dodatno omilili širjenje covid-19. Še pred dvema mesecema so mestne oblasti prebivalce pozvale k obratnemu ravnanju. Da bi razbremenili javni promet, so namreč med delovnikom sprostili največje dovoljeno število vozil na cestah. "Brazilija nima nobenega načrta. Vsak dela po svoje," je do oblasti kritičen predavatelj na medicinski fakulteti na univerzi v mestu Ribeirao Preto v zvezni državi Sao Paulo Domingos Alves.

Za boleznijo covid-19 je v Braziliji umrlo že več kot 13 tisoč ljudi. Foto: Reuters

Glede na zadnje podatke ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v največji državi v Latinski Ameriki do zdaj potrdili že več kot 190 tisoč okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo že več kot 13 tisoč ljudi. V zadnjih 24 urah so v Braziliji spet zabeležili več kot 11 tisoč novih okužb, s čimer so že četrtič v dobrem tednu dni presegli mejo deset tisoč novih okužb na dan.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bi bilo lahko dejansko število okuženih še najmanj 16-krat višje od števila uradno potrjenih okužb. To bi po besedah Alvesa pomenilo, da je z novim koronavirusom v državi okuženih že 2,1 milijona ljudi, kar bi preseglo število vseh do zdaj uradno potrjenih okužb v ZDA. Brazilija namreč velja za eno od držav na svetu, kjer so do zdaj izvedli najmanj testiranj za novi koronavirus. "Uradni podatki večinoma sledijo le hospitaliziranim bolnikom. Ko gre za epidemijo, tako nimamo nobenih resnih podatkov," poudarja Alves.

Število pogrebov se je povečalo za od štirikrat do petkrat

V mestu Manaus v zvezni državi Amazoniji na severozahodu države je župan Arthur Virgilio Neto prejšnji teden sporočil, da se je število pogrebov v času pandemije povečalo za od štirikrat do petkrat. Tako kot v drugih mestih so tudi v Manausu postavili poljske bolnišnice, kjer zdravijo obolele. Ker so omenjene bolnišnične zmogljivosti premajhne, veliko število ljudi ne more priti do zdravnika. Število prebivalcev Brazilije, ki umrejo doma, je od marca sicer poskočilo za 20 odstotkov, v zvezni državi Amazoniji pa je to število še za 2,5-krat višje od državnega povprečja.

V mestu Manaus v zvezni državi Amazoniji na severozahodu države se je število pogrebov v času pandemije novega koronavirusa povečalo za od štirikrat do petkrat. Foto: Reuters

Eden od razlogov za to je dejstvo, da veliko ljudi živi predaleč stran od bolnišnic, da bi lahko še pravočasno dobili zdravniško pomoč. To ne velja samo za brazilske staroselce, ampak tudi za več milijonov ljudi, ki živijo v izoliranih ruralnih predelih države. Izsledki raziskave, ki jih je opravil zdravstveni raziskovalni inštitut Oswaldo Cruz Foundation iz Ria de Janeira, medtem kaže, da se virus z bliskovito hitrostjo širi tudi v skupnostih z 20 tisoč ali celo manj prebivalci.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro kljub skrb vzbujajočim novicam in opozorilom pri spopadu z epidemijo covid-19 medtem še vedno zasleduje dokaj brezbrižen pristop. Mnenja zdravnikov o resnosti nove bolezni je ovrgel z besedami, češ da ne gre za nič drugega kot za navadno gripo. Statistični podatki sicer kažejo, da je Brazilija prejšnji konec tedna zabeležila desetodstotni dvig smrtnih primerov.

Brazilski predsednik svari predvsem pred posledicami gospodarske krize

Čeprav brazilski predsednik Bolsonaro v javnosti občasno nosi zaščitno masko, pa državljanom stalno sporoča, da bo gospodarska škoda, ki bo nastala kot posledica pandemije, večja kot tista, ki jo bo neposredno povzročil covid-19. Številni brazilski poslanci in celo člani brazilske vlade na pandemijo sicer gledajo z drugega zornega kota, predvsem župani in guvernerji zveznih držav pa so tisti, ki ljudem sporočajo, naj se ne ozirajo na Bolsonara ter naj dosledno upoštevajo navodila in ostanejo doma.

Takšna nasprotujoča si sporočila po besedah Alvesa nekatere državljane sicer zgolj dodatno zmedejo: "V karanteni smo že dva meseca. Ljudem so se začeli porajati dvomi. Karantene se drži manj kot polovica vseh prebivalcev." V času pandemije je eden od največjih Bolsonarovih kritikov postal prav guverner prej omenjenega Sao Paula Joao Doria.

Čeprav brazilski predsednik Jair Bolsonaro v javnosti občasno nosi masko, pa državljanom stalno sporoča, da bo gospodarska škoda, ki bo nastala kot posledica pandemije, večja kot tista, ki jo bo neposredno povzročil covid-19. Foto: Reuters

Čeprav je Doria na zadnjih predsedniških volitvah podprl Bolsonara, je zdaj kritičen do predsednika: "Trenutno se borimo proti dvema virusoma: novemu koronavirusu in Bolsonarovemu virusu. To ni trenutek za politična pričkanja, to je trenutek, ko moramo zaščititi ljudi." Kot voditelj najbolj gosto poseljene in ekonomsko močne brazilske zvezne države bi lahko Doria na predsedniških volitvah leta 2022 izzval Bolsonara, saj je v boju proti epidemiji novega koronavirusa izbral popolnoma drugačen pristop od aktualnega predsednika države.

Ob tem velja omeniti, da so v samo redkih brazilskih mestih do zdaj upoštevali pravila varnostne razdalje med ljudmi, prav tako pa niso razmišljali o uvedbi policijske ure. Zgledom iz tujine sicer od začetka tega tedna sledi vedno več mest, poleg Sao Paula tudi Rio de Janeiro. A vsi ljudje se pravil ne držijo. Tržnice v mestih tako ostajajo nabito polne, nekateri prebivalci pa menijo, da podpirajo Bolsonarove trditve, da bo v primeru karantene več ljudi umrlo od lakote kot od novega koronavirusa. Številni ljudje, ki so odvisni od dnevnih zaslužkov, bi namreč v primeru uvedbe karantene izgubili svoje dohodke.