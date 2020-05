Po smrti šestih bolnikov vendarle umikajo nevarne ventilatorje

V Rusiji so v zadnjih 24 urah ponovno zabeležili več kot deset tisoč novih okužb z novim koronavirusom. Z več kot 242 tisoč okužbami je država na drugem mestu po številu potrjenih okužb na svetu, več so jih zabeležili le v ZDA, kjer so do zdaj našteli že 1,37 milijona okužb. Po zadnjih podatkih je v Rusiji za covidom-19 umrlo več kot 2.200 ljudi. Pristojni so danes odredili ustavitev spornih ventilatorjev, zaradi katerih je v požarih v bolnišnicah v Moskvi in Sankt Peterburgu v zadnjih štirih dneh umrlo šest bolnikov s covidom-19. Zgornji posnetek prikazuje požar v Sankt Peterburgu.

Ruski zdravstveni regulator je sporočil, da je Rusija ustavila delovanje spornih ventilatorjev Aventa-M, ki so jih aprila letos izdelali v eni od tovarn državnega konglomerata Rostec. Odločitev so pristojni sprejeli po tem, ko naj bi omenjeni ventilatorji v bolnišnicah v Moskvi in Sankt Peterburgu povzročili požara, v katerima je skupaj umrlo šest ljudi. Do požarov je prišlo na oddelkih, kjer zdravijo bolnike s covidom-19.

Ventilatorji v bolnišnicah zanetili ogenj, umrlo šest bolnikov s covidom-19

Po poročanju Reutersa je v torkovem požaru na intenzivnem oddelku bolnišnice v Sankt Peterburgu umrlo pet bolnikov, ki so bili okuženi z novim koronavirusom. Pred tem je v soboto požar izbruhnil tudi v eni od bolnišnic v Moskvi, pri tem pa je umrl en bolnik s covidom-19. V obeh primerih naj bi ogenj zanetil prej omenjeni ventilator.

V torkovem požaru na intenzivnem oddelku bolnišnice v Sankt Peterburgu je umrlo pet bolnikov, ki so bili okuženi z novim koronavirusom. Požar naj bi zanetil ventilator. Foto: Reuters

"Ventilatorji so delali do roba njihovih zmožnosti. Preliminarne ocene kažejo, da so bili preobremenjeni," je za rusko tiskovno agencijo Interfax povedal neimenovani vir. Zdaj so pristojni sprejeli odločitev, da do nadaljnjega umaknejo sporne ventilatorje, ki so jih sicer aprila iz Rusije poslali tudi v ZDA. Kot poroča Fox News, so sporni ventilatorji prispeli v New York in New Jersey, vendar pa jih v ameriških bolnišnicah nikoli niso uporabili.

V prej omenjeni ruski tovarni so sicer potrdili, da so ventilatorji njihovi izdelki, vendar pa so sporočili, da nimajo nobenih podatkov o tem, katere naprave so bile nameščene v bolnišnici v Sankt Petersburgu. Omenjene ventilatorje so sicer, po poročanju Reutersa, iz Rusije dobavili v ZDA, kljub temu da za omenjeno rusko državno podjetje veljajo ameriške gospodarske sankcije.

Okužbo potrdili tudi pri Putinovem tiskovnem predstavniku

V Rusiji so sicer v zadnjih 24 urah ponovno zabeležili več kot deset tisoč okužb z novim koronavirusom. Skupno število okuženih je naraslo na 242.271, za boleznijo covid-19 je skupaj umrlo že 2.212 ljudi. Rusija je trenutno druga država na svetu po številu potrjenih okužb, so pa v manj prizadetih regijah že v torek začeli rahljati ukrepe za zajezitev virusa. V Moskvi, ki v državi velja za žarišče izbruha covida-19, so v zadnjih 24 urah spet potrdili večino novih okužb.

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri tiskovnem predstavniku ruskega predsednika Dmitriju Peskovu. Foto: Reuters

V ruski prestolnici bodo strogi ukrepi karantene v veljavi do konca maja. V torek so iz Kremlja sporočili, da je z novim koronavirusom okužen tudi Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Do sedaj so okužbe v ruskem državnem potrdili tudi pri ruskem premierju Mihailu Mišustinu, dveh ministrih in več poslancih.

S Putinom se je zadnjič srečal pred mesecem dni

"Drži, da sem bolan in da se zdravim," je za Interfax povedal Peskov, ki je tako zadnji visoki predstavnik Kremlja, ki se je okužil z novim koronavirusom. Ob tem je Peskov povedal, da je ruskega predsednika Putina zadnjič srečal približno mesec dni nazaj. Ali so ruskega predsednika že testirali na novi koronavirus, za zdaj še ni znano.

Iz Kremlja so sicer sporočili, da zelo varujejo predsednikovo zdravje in da Putin vedno prejme le najboljšo možno zdravniško oskrbo. Ruski predsednik v zadnjih tednih sicer dela na daljavo iz svoje rezidence izven Moskve, srečanja in sestanke pa opravlja prek videokonferenc, poroča Reuters.