Epidemija močno udarila Rusijo: skozi bolnišnična okna padli že trije zdravniki

V Rusiji so že tretji dan zapored zaznali več kot deset tisoč novih okužb z novim koronavirusom. V državi so skupaj potrdili že več kot 155 tisoč okužb, Rusija pa se tako na lestvici potrjenih okužb približuje Nemčiji z več kot 164 tisoč in Franciji s slabimi 170 tisoč okužbami. Do zdaj je v državi s 146 milijoni prebivalcev sicer umrlo le 1.451 obolelih, vendar pa kritiki dvomijo o verodostojnosti teh številk. V zadnjih dveh tednih so bili v treh bolnišnicah po državi priče tudi trem nenavadnim padcem zdravnikov skozi bolnišnična okna. Umrli sta dve zdravnici, en zdravnik se še vedno bori za življenje, dogodke pa že preiskujejo organi pregona.

V zadnjih 24 urah so v Rusiji potrdili 10.102 novi okužbi, skupaj pa že 155.370. Za boleznijo covid-19 je umrlo še 95 ljudi, skupaj pa že 1.451 obolelih. Število novih potrjenih okužb se je od nedelje, ko so našteli rekordnih 10.633 na novo okuženih, nekoliko znižalo, a še vedno vztraja nad mejo deset tisoč. Rusija je s tem na sedmem mestu po številu potrjenih okužb na svetu, medtem ko je po številu smrtnih žrtev v svetovnem merilu trenutno na 19. mestu, kažejo zadnji podatki Univerze Johnsa Hopkinsa.

Putin z najnižjo javnomnenjsko podporo od leta 2013

Kritiki ruskega predsednika Vladimirja Putina sicer dvomijo o verodostojnosti omenjenih podatkov. Ko gre za ruskega predsednika, ta trenutno v javnosti uživa najnižjo podporo od leta 2013, preden si je Rusija po sporu z Ukrajino pripojila ukrajinski polotok Krim. Predsednikova javnomnenjska podpora se je po raziskavi neodvisne agencije Levada Center marca znižala na sicer še vedno visokih 63 odstotkov, najnovejša raziskava omenjene agencije pa kaže, da samo 46 odstotkov vprašanih meni, da se je ruska vlada na epidemijo novega koronavirusa odzvala primerno.

Ruski predsednik Vladimir Putin v javnosti trenutno uživa najnižjo podporo od leta 2013, preden si je Rusija po sporu z Ukrajino pripojila ukrajinski polotok Krim. Foto: Reuters

Največ okužb z novim koronavirusom so potrdili v prestolnici Moskvi, kjer so oblasti v preteklih dneh začele pospešeno postavljali poljske bolnišnice. Moskovčani, ki so v primerjavi s prebivalci drugih ruskih mest politično bolj aktivni in ki so zaradi nepravilnosti na parlamentarnih volitvah leta 2011 tudi množično protestirali, trenutno zaradi omejevalnih ukrepov nimajo možnosti za proteste. Razprave in polemike glede epidemije so se zato preselile na digitalne platforme. Eno od razprav, ki so jo organizatorji v živo prenašali prek YouTuba, si je po poročanju CNN ogledalo več kot 67 tisoč ljudi.

Ruska opozicija se je v kritikah na račun Putina medtem osredotočila predvsem na vladne gospodarske ukrepe. Opozicijski voditelj Aleksej Navalni je tako pozval vlado, naj sprosti sredstva v višini 165 milijonov ameriških dolarjev, ki jih je v posebnem skladu v preteklosti zbrala na račun visokih cen energentov, ter jih nameni ljudem in manjšim podjetjem, ki jih je prizadela kriza. Čeprav je Kremelj njegovo idejo zavrnil kot populistično, je spletno peticijo s predlogi Navalnega podpisalo že več kot milijon ljudi.

Kremelj zamuja z ukrepi za pomoč prebivalstvu in malim podjetjem

Po oceni poznavalcev epidemija novega koronavirusa za zdaj še ne ogroža Putinove vladavine. Predsednik je namreč na ruski državni televiziji še vedno deležen pozitivnega poročanja, novinarji pa ga predstavljajo kot kompetentnega voditelja, ki se trezno odziva na krizo. Realnost je po poročanju CNN sicer nekoliko drugačna, saj se vodilni možje v Kremlju z zamudo odzivajo na težave lastnikov trgovin, restavracij in športnih centrov, ki predstavljajo ruski srednji razred.

V zadnjih 24 urah so v Rusiji potrdili 10.102 novi okužbi, skupaj pa že 155.370. Za boleznijo covid-19 je umrlo še 95 ljudi, skupaj pa je umrlo že 1.451 obolelih. Foto: Reuters

Ruska vlada je tako šele ta ponedeljek zagnala posebno spletno stran, prek katere lahko podjetja in državljani zaradi epidemije zaprosijo za državno pomoč. Kot so napovedali v Kremlju, naj bi bila omenjena spletna stran šele prvi korak vladnih ukrepov za zajezitev gospodarske krize, ki spremlja epidemijo novega koronavirusa. Putin je medtem za nedoločen čas že preložil referendum, na katerem bi morali državljani 22. aprila odločati o ustavnih spremembah. Če bi potrdili spremembe ustave, bi ruskemu predsedniku omogočili, da na oblasti potencialno ostane vse do leta 2036.

V luči epidemije novega koronavirusa nekateri opozarjajo tudi na slabe razmere, v katerih delajo zdravniki in drugo zdravstveno osebje. V zadnjih dveh tednih so v ruskih bolnišnicah potrdili že tri nenavadne incidente, v katerih so zdravniki v bolnišnicah padli skozi bolnišnična okna. Pri tem sta umrli dve zdravnici, en zdravnik pa je v kritičnem stanju. Gre za nenavadne incidente, ki jih preiskujejo kriminalisti, odmevali pa so tudi v ruskih medijih in na družbenih omrežjih.

Trije padci zdravnikov skozi bolnišnična okna, umrli dve zdravnici

V mestu Voronež južno od Moskve je zdravnik Aleksander Šulepov, ki se še vedno bori za življenje, skozi okno v drugem nadstropju bolnišnice padel v soboto. Po poročanju ene od lokalnih televizij so Šulepova po pozitivnem testu na novi koronavirus v bolnišnici hospitalizirali 22. aprila. Še isti dan je njegov zdravniški kolega Aleksander Kosjakin posnel video, v katerem je sporočil, da mora Šulepov kljub potrjeni okužbi s koronavirusom še naprej delati v bolnišnici.

Kosjakina, ki je upravo bolnišnice že prej kritiziral zaradi pomanjkanja zaščitne opreme, je zaradi domnevnega širjenja lažnih novic zaslišala ruska policija. Vodstvo bolnišnice je navedbe o tem, da je moral okuženi zdravnik delati tudi po pozitivnem testu, zanikalo, češ da je zdravnik na zdravljenju. Šulepov je nato po treh dneh spremenil svoje izjave, češ da sta bila oba s Kosjakinom "prevzeta od čustev". Nato je posnel video, v katerem je vodilni zdravnik v bolnišnici zatrdil, da s pomanjkanjem zaščitne opreme nimajo težav.

V Rusiji so se v zadnjih dveh tednih zgodili trije padci zdravnikov skozi bolnišnična okna. Dogodke preiskujejo kriminalisti, incidenti pa so odmevali v ruskih medijih in na družbenih omrežjih. Foto: Reuters

Že pred tem je prvega maja skozi okno bolnišnice v sibirskem mestu Krasnojarsk padla vodilna zdravnica Elena Nepomnjašča. Lokalna televizijska postaja je poročala, da naj bi se to zgodilo med srečanjem z zdravstvenimi uradniki, na katerem naj bi pogovor tekel o tem, da bodo v del bolnišnice namestili bolnike s covid-19. Zdravnica, ki je po padcu umrla, naj bi temu nasprotovala zaradi pomanjkanja zaščitne opreme. Regionalno zdravstveno ministrstvo je navedbe o tem zanikalo, češ da je bila namestitev obolelih na tej kliniki zgolj rezervni načrt. V bolnišnici okoliščin smrti zdravnice niso komentirali.

Padec zdravnice skozi bolnišnično okno pa so že 24. aprila potrdili v Zvezdnem mestu severovzhodno od Moskve, ki je glavna baza za ruske kozmonavte. Za posledicami padca je umrla vodja oddelka medicinske oskrbe Natalija Lebedjeva, ki so jo sicer zdravili zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom. Omenjena bolnišnica deluje v sklopu ruske zvezne biomedicinske agencije, kjer so tragični dogodek potrdili. V bolnišnici okoliščin smrti Lebedjeve niso komentirali, sporočili so le, da je pokojna kot prava profesionalka vsak dan reševala človeška življenja.