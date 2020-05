Noč o napadih na Knaflja: To sem jemal kot pritisk name osebno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja strokovne komisije v ljubljanskem kliničnem centru, ki je preverjala ustreznost ventilatorjev za zdravljenje bolnikov s covid-19, kardiolog Marko Noč, je na vladni novinarski konferenci povedal, da so ventilatorji Siriusmed R30, ki jih je državi dobavil Geneplanet, ustrezni za zdravljenje bolnikov. Ob tem je dodal, da so bili omenjeni ventilatorji v primerjavi z drugimi izbranimi ventilatorji ocenjeni slabše. Kot je pojasnil, se je ministrstvo za zdravje za prekinitev pogodbe z Geneplanetom odločilo, ker potreb po nakupih dodatnih respiratorjev za zdaj ni.

Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da analiza rezultatov nacionalne raziskave o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji še ni končana. "S prvim povzetkom osnutka je bila včeraj že seznanjena svetovalna strokovna skupina ministrstva za zdravje, danes popoldne se bo z njim seznanila še vlada," je napovedal Kacin in dodal, da bodo rezultate raziskave javnosti predstavili v sredo.

Noč: Stroka se mora začeti pripravljati na drugi val epidemije

Vodja strokovne komisije v UKC Ljubljana, ki je preverjala ustreznost ventilatorjev, kardiolog Marko Noč, je najprej dejal, da so bila skladišča zaščitne opreme ob začetku epidemije novega koronavirusa v Sloveniji prazna. "Spopad s prvim valom epidemije, ki še ni končan, je bil nedvomno velik uspeh. Če se primerjamo z bolj razvitimi državami, je bilo skupno število naših žal umrlih bolnikov večkrat manjše. Tudi delež bolnikov pri nas, ki so umrli v intenzivnih enotah, ne presega 20 odstotkov," je poudaril Noč.

Nujen predpogoj za to je bilo po njegovih besedah pravočasno obvladovanje epidemije, saj tej zdravstveni krizi ne bi mogel biti kos noben še tako razvit zdravstveni sistem: "Naša zasedenost intenzivnih enot je bila 35-odstotna, samo spomnite se televizijskih prizorov iz Italije, Španije in ZDA. Epidemije še ni konec, zato moramo še vedno natančno upoštevati navodila vedenja." Noč je ob tem dodal, da se mora stroka že zdaj začeti pripravljati na morebitni drugi val epidemije.

Glede dobave ventilatorjev je Noč pojasnil, da smo bili v Sloveniji v zadnjih dneh priče velikim polemikam in tudi neupravičeni diskretaciji nekaterih strokovnjakov: "V državi imamo trenutno več kot 430 strokovno ustreznih respiratorjev, iz dobav države in posameznih bolnišnic pa si v prihodnjih tednih obetamo še 140 respiratorjev. Na ta način pridemo do 570 respiratorjev, kar krepko presega število ustreznih postelj in verjetno tudi število ustreznih priključkov za kisik v slovenskih bolnišnicah."

"Pritisk na njega sem jemal kot pritisk name osebno"

Kot je poudaril Noč, se je ministrstvo za zdravje iz tega razloga v ponedeljek odločilo za prekinitev pogodbe z Geneplanetom za dobavo ventilatorjev Siriusmed R30. "Strokovna komisija je zelo jasno povedala, da ob dodatku znanih treh stvari ta ventilator postane strokovno sprejemljiv, sicer nižje na prioritetni lestvici. Respiratorji Siriusmed R30, ki so bili uporabljeni v celjski bolnišnici, so to imeli. S tem respiratorjem se v slovenskih bolnišnicah srečujemo prvič, verjetno pa bomo morebitne pomanjkljivosti še spoznali," je dejal Noč. Kot je poudaril, je bil razkol v stroki glede omenjenih ventilatorjev ustvarjen umetno.

Glede pritiskov na zdravnika Riharda Knaflja je Noč povedal, da je pritisk na omenjenega zdravnika, ki je njegov sodelavec, občutil kot oseben pritisk nase. "Jaz osebno nisem bil deležen nobenih pritiskov, vsi smo seznanjeni s pritiski na doktor Knaflja. Glede na to, da je zdravnik našega oddelka, moj študent, moj doktorand, moj specializant, v strokovno skupino pa sem ga povabil jaz, sem pritisk na njega jemal kot pritisk name osebno in sem mu pri tem ves čas pomagal," je povedal Noč.

Na vprašanje, ali so bili po njegovih informacijah takoj dobavljivi izbrani ventilatorji, ki so bili od Geneplanetovih, je Noč povedal, da tega podatka nima. "Klinični center je v tednu pred začetkom delovanja naše strokovne skupine naročil 104 respiratorje, pričakuje pa jih še 91," je glede ventilatorjev, ki jih je naročil ljubljanski klinični center, še dejal Noč.

TZS vlado poziva, naj odpre tudi nakupovalna središča

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah je na vladni novinarski konferenci povedala, da so trgovci v skladu z vladnim odlokom v ponedeljek lahko spet odprli prodajalne in knjigarne, manjše od 400 kvadratnih metrov. "Obisk je bil včeraj zadržan, vendar z velikim nasmehom in zadovoljstvom kupcev. Ta zadržanost ni trenutna. Prepričana sem, da bo ta zdravstvena kriza pustila globoke posledice v nakupnih navadah slovenskih potrošnikov," je poudarila Lahova.

"Zadovoljstvo je bilo nepopisno zaradi tega, ker upamo, da bodo temu rahljalnemu ukrepu sledili še drugi. Na vlado smo že naslovili pobudo, da bi po vzoru Avstrije sprostili tudi nakupovalna središča, ki za zdaj še vedno ostajajo zaprti. Avstrija je namreč z drugim majem sprostila nakupovanje v blagovnih centrih, prav tako pa je nekoliko zmanjšala varnostno razdaljo med potrošniki na samo en meter varnostne razdalje," je pojasnila predsednica TZS.

Glede kritik nekaterih trgovcev, da so diskriminirani, ker neživilske prodajalne v trgovinskih centrih za zdaj še ne morejo odpreti svojih vrat, je Lahova dejala, da je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da živimo v tem trenutku v Sloveniji in po svetu v kriznih razmerah. "Vedno je potrebno spoštovati navodila stroke, pa tudi, če se ta kdaj zdijo nekoliko nenavadna," je poudarila Lahova in dodala, da je TZS na vlado že naslovila pobudo tudi za odprtje omenjenih prodajaln v nakupovalnih središčih.

Vlada naj bi zaključila obravnavo poročil o dobavi zaščitne opreme

Parlamentarna komisija državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo opozicijskih poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice in SAB razpravljala o gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije novega koronavirusa.

V opoziciji vladi očitajo nepregledno porabo in prikrivanje informacij ter pozivajo k pojasnilom. Poleg seznanitve s stanjem na področju urgentnih nabav zaščitne opreme bo parlamentarna komisija za nadzor javnih financ odločala tudi o predlogu sklepa, da računskemu sodišču priporoči prioritetno izvedbo izredne revizije smotrnosti, preglednosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev pri nakupu zaščitne opreme.

Danes naj bi se po poročanju STA sestala tudi vlada, ki bo po pričakovanjih zaključila obravnavo poročil ministrstev o zagotavljanju zaščitne opreme v času epidemije koronavirusa in o stanju opreme ob nastopu nove vlade. Poročila pristojnih ministrstev je po nedavnih razkritjih o sumih nepravilnosti pri dobavi zaščitne opreme in ventilatorjev v času epidemije covid-19 napovedal tudi premier Janez Janša.

Vlada je poročila obravnavala že dvakrat, a zaradi obsežnosti gradiva skupno poročilo še pripravlja in usklajuje posamezne elemente med resorji. Ko bo dokončno pripravljeno, ga bo vlada potrdila in v celoti tudi javno objavila, po Janševih napovedih pa bo poročilo v poslanskih klopeh še ta teden.