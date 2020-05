Zbornica za zaščito Knaflja, pod lupo morebitne kršitve zdravniške etike

Kot so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije, je Rihard Knafelj izjemen strokovnjak na področju naprav za predihavanje pacientov in eden od treh zdravnikov, ki so bili povabljeni k pripravi mnenja. Podrobnosti o naročilu in izdelavi mnenja zbornici niso znane, saj ni bila povabljena k imenovanju strokovnjakov za nakupe medicinske opreme, niti za nabavo in razdelitev osebne varovalne opreme zdravstvenim delavcem.

"Ker so bile med grožnjami Rihardu Knaflju tudi grožnje s smrtjo, ki so v preteklosti že vodile do izvršitve takšnih dejanj, pozivamo policijo, da nemudoma ukrepa in zaščiti zdravnika in njegovo življenje. Prav tako policijo pozivamo, da nemudoma sproži vse preiskovalne postopke zoper storilce teh groženj," so zapisali.

Opozarjajo, da se je v Sloveniji nasilje, ki so ga deležni zdravstveni delavci, tudi zdravniki, v preteklosti žal prepogosto jemalo premalo resno, zato so se že dogajali najbolj tragični dogodki, kar pa se ne sme več ponoviti.

Morebitno kršitev etičnega kodeksa bo obravnaval odbor za etična vprašanja

Ker je Zdravniška zbornica Slovenije prejela opozorila o neprimernih stališčih, ki naj bi jih v preteklosti na družbenih omrežjih objavil oziroma delil Knafelj, bo za razjasnitev morebitne kršitve kodeksa zdravniške etike zadevo obravnaval odbor za pravno-etična vprašanja zbornice, so sporočili.

"Vse prebivalce Slovenije pozivamo, da kriza zaradi koronavirusa in z njo povezano dogajanje ni in ne sme biti povod ali opravičilo za to, da bi postali nestrpna in celo nasilna družba. Dostojna, spoštljiva komunikacija je osnovni pogoj za svobodno izražanje mnenj in upoštevanje stroke, brez katere zdravljenje covid-19, pa tudi vseh drugih bolezni, ne bo uspešno," še navajajo v zdravniški zbornici.