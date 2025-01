Zdravniška zbornica Slovenije v izrednem nadzoru Medicinskega centra Barsos pri nadzorovanem zdravniku ni ugotovila strokovnih nepravilnosti. Dopušča pa možnost, da je napako storila medicinska sestra pri označevanju histoloških vzorcev, so za STA sporočili iz zbornice. Gre za nadzor po primeru odstranitve želodca napačnemu bolniku.

Komisija zdravniške zbornice je medicinskemu centru predlagala nadgraditev informacijskega endoskopskega sistema, med drugim s pripravo napotnic za histologijo v informacijskem endoskopskem sistemu in uporabo enega informacijskega sistema za endoskopijo, in ne dveh. Predlagala je tudi tiskanje nalepk za histološke lončke v prostoru za endoskopijo.

Odbor za strokovno-medicinska vprašanja zdravniške zbornice je medicinski center zaprosil, da mu poročilo o izvedenih ukrepih, ki jih je predlagala strokovna komisija, posreduje v roku meseca dni.

Uvedli štirikratno identifikacijo pacienta

Komisija zdravniške zbornice je v poročilu ugotovila tudi, da je Barsos že izvedel notranji strokovni nadzor in na podlagi ugotovitev sprejel ukrepe in ustrezno spremenil klinično pot obravnave pacientov. "Klinično pot smo dopolnili še z dodatnimi kontrolami, med drugim najmanj štirikratno identifikacijo pacienta," so za STA poudarili v Medicinskem centru Barsos.

Na prošnjo STA po posredovanju ugotovitev notranjega strokovnega nadzora pa so v medicinskem centru odgovorili, da podrobnih informacij zaradi zaščite zaposlenih in bolnika ne morejo podati. Ob tem so dodali, da v nobenem od dveh nadzorov ni bilo mogoče z gotovostjo trditi, da se je napaka zgodila v Barsosu.

Zdravniška zbornica je z ugotovitvami nadzora seznanila tudi ministrstvo za zdravje.

V Medicinskem centru Barsos so 4. oktobra 2023 pri dveh bolnikih opravili gastroskopijo želodca, med katero so obema odvzeli vzorec za histopatološki pregled. Vzorca so poslali na inštitut za patologijo.

Na podlagi izvidov je bila po besedah takratne direktorice Barsosa Urše Murn v enem od vzorcev ugotovljena prisotnost rakavih celic, v drugem pa rakave celice niso bile prisotne. Bolnik, ki so mu ugotovili raka, je bil na nadaljnje zdravljenje napoten na Onkološki inštitut Ljubljana. Bolnika je obravnaval multidisciplinarni konzilij za rake prebavil, ki je glede na histološki izvid svetoval operacijo.

Operativno tkivo so po operaciji po ustaljenem postopku poslali na pregled na oddelek onkološkega inštituta za patologijo. Pregled je pokazal, da v tkivu odstranjenega želodca ni bilo raka. Barsos je nato onkološki inštitut obvestil, da so verjetno zamenjali vzorca dveh bolnikov.

Ministrstvo je po poročanju N1 nato konec marca 2024 Zdravniški zbornici Slovenije poslalo zahtevo, naj izvede izredni strokovni nadzor tako v Barsosu kot tudi na inštitutu za patologijo.