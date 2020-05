"Podatki o prekuženih so večji od pričakovanja"

V petek se je končala vseslovenska raziskava o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji. Predstavitev rezultatov je bila predvidena za danes, a so jo prestavili na jutri. Je pa vladni govorec Jelko Kacin dejal, da so podatki o prekuženih večji od pričakovanja.

Kot je dejal Kacin, se mora z raziskavo najprej seznaniti strokovna skupina na ministrstvu za zdravje, vlada pa bo rezultate upoštevala pri nadaljnjih odločitvah o sprostitvi ukrepov, tudi na področju šolstva.

Je pa Kacin dejal, da so "podatki o tem, koliko je prekuženih v Sloveniji, večji od pričakovanja".

Malo aktivnih okužb

Raziskava se je začela 20. aprila, testirali pa so 1.368 oseb in v brisu po zdaj znanih podatkih virus našli le pri dveh osebah. Pri eni od teh je bila sicer okužba diagnosticirana že pred enim mesecem.

Poleg odgovora na vprašanje, koliko ljudi je okuženih, bo raziskava kot ena od prvih na svetu dala tudi odgovor na vprašanje, koliko jih je bolezen covid-19 že prebolelo. Preiskovancem so namreč vzeli tudi krvne vzorce, v katerih so iskali protitelesca. In prav o tem delu raziskave je govoril Kacin, ko je omenjal rezultate o prekuženih.

V reprezentativnem vzorcu prebivalci vseh starosti s 300 območij

Raziskavo vodi inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, pri čemer sodeluje z več različnimi partnerji. V vzorcu, ki ga je pripravil statistični urad v sodelovanju s fakulteto za družbene vede, je naključno izbranih tri tisoč prebivalcev vseh starosti s 300 območij v Sloveniji. V vsakem območju so izbrali deset ljudi.

Od tri tisoč povabljenih se je odzvalo 1.368 ljudi. Ena od njih je tudi 27-letna Mariborčanka Irena Vertuš. Kako so ji odvzeli vzorec, lahko pogledate v spodnjem videu.

Z raziskavo želijo odgovoriti na vprašanja:



1. Koliko ljudi v Sloveniji je v tem trenutku aktivno okuženih z virusom sars-cov-2?

2. Kolikšen delež med njimi je asimptomatskih in sploh ne vedo, da so okuženi?

3. Koliko ljudi v Sloveniji je prišlo v stik z virusom sars-cov-2 in bolezen covid-19 že prebolelo?

Le še nekaj držav na svetu s podobno raziskavo

Slovenija je med prvimi državami na svetu s takšno raziskavo. Podobni raziskavi o razširjenosti bolezni so opravili le še v Avstriji in na Islandiji, le da so tam preiskovali le, koliko je aktivnih okužb. Več o tem, kaj sta pokazali raziskavi v Avstriji in na Islandiji, v članku Pred slovenskim testiranjem: kaj so ugotovili v Avstriji in na Islandiji.

Na Češkem se medtem nadaljuje raziskava, ki bo prav tako kot slovenska odgovorila tudi na vprašanje, koliko ljudi je bolezen že prebolelo.