Vseslovenska raziskava se nadaljuje, odzvalo se je več kot 1.300 ljudi #video

Do petka zvečer so imeli posamezniki, ki so jih povabili k vseslovenski raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji, čas, da se odzovejo na vabilo. Od tri tisoč povabljenih se jih je do zdaj odzvalo več kot 1.300. Po naših informacijah so rok za povabljence podaljšali za nekaj dni.

V ponedeljek se je začela vseslovenska raziskava o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji. Vabila so prejšnji teden poslali tri tisoč ljudem, ki so bili izbrani v reprezentativni vzorec. Do zdaj se je odzvalo več kot 1.300 ljudi, odvzeli so več kot tisoč vzorcev.

Koliko od teh je pozitivnih na novi koronavirus oziroma je bolezen že prebolelo, še ni znano. V petek so sporočili, da je bil od 622 odvzetih vzorcev pozitiven le eden, pa še to pri osebi, pri kateri so okužbo potrdili že pred enim mesecem. Šlo je za pozitiven rezultat v brisu.

Preiskava na krvnih vzorcih, ki bo dala odgovor na vprašanje, ali so testiranci morebiti bolezen že preboleli, pa je v intenzivnih pripravah in se bo začela prihodnji teden.

Rok so podaljšali

Povabljenci, ki sestavljajo reprezentativni vzorec, bi se po prvotnih načrtih morali odzvati do petka zvečer. Po naših informacijah so jim rok podaljšali za nekaj dni. Vsem, ki se še niso javili, so poslali tudi opomnik.

Kot nam je v četrtek povedal vodja raziskave Mario Poljak, so z odzivom sicer zadovoljni, a bi si želeli, da se jim javijo vsi oziroma čim več povabljenih. Pomembno je namreč, da je vzorec čim bolj reprezentativen. Več v članku Od te študije je odvisno, ali bomo letos šli na morje ali ne.

Foto: Getty Images

V reprezentativnem vzorcu prebivalci vseh starosti s 300 območij

Raziskavo vodi inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, pri čemer sodeluje z več različnimi partnerji. V vzorcu, ki ga je pripravil statistični urad v sodelovanju s fakulteto za družbene vede, je naključno zbranih tri tisoč prebivalcev vseh starosti s 300 območij v Sloveniji. V vsakem območju so izbrali deset ljudi.

Z raziskavo želijo odgovoriti na vprašanja:



1. Koliko ljudi v Sloveniji je v tem trenutku aktivno okuženih z virusom sars-cov-2?

2. Kolikšen delež med njimi je asimptomatskih in sploh ne vedo, da so okuženi?

3. Koliko ljudi v Sloveniji je prišlo v stik z virusom sars-cov-2 in bolezen covid-19 že prebolelo?

Kako izvajajo testiranje

V prvi fazi raziskave preiskovancem odvzamejo bris zgornjih dihal (za oceno razširjenosti trenutno potekajočih aktivnih okužb bolezni covid-19) in vzorec krvi za serološko testiranje na sars-cov-2 (za oceno prekuženosti oziroma števila ljudi, ki so že preboleli covid-19). Hkrati preiskovanci izpolnijo vprašalnik o morebitnih simptomih in znakih okužbe dihal in številu ter značilnostih kontaktov znotraj gospodinjstva in zunaj njega.

Po šestih mesecih novo testiranje

Po šestih mesecih pa bodo v drugi fazi raziskave preiskovance znova prosili za vzorec krvi za serološko testiranje na sars-cov-2. Ti rezultati bodo omogočili dokončno oceno prekuženosti oziroma števila prebivalcev Slovenije, ki so prišli v stik z virusom sars-cov-2 v prvem valu epidemije.

Rezultati že pred prvomajskimi počitnicami

Rezultati naj bi bili po prvotnih načrtih znani že pred prvomajskimi prazniki. Na podlagi raziskave pa se bodo lahko pristojni odločali o morebitnem sproščanju ukrepov.

Z raziskavo bi radi odgovorili tudi na špekulacije o velikem številu okuženih, ki naj ne bi imeli bolezenskih znakov, je povedal predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec.

Petrovec je v petek predstavil potek raziskave. Več na spodnjem posnetku:

Na Češkem podobno raziskavo začeli v sredo

Slovenija bo med prvimi državami na svetu s takšno raziskavo. Podobni raziskavi o razširjenosti bolezni so opravili le še v Avstriji in na Islandiji, začela se je raziskava na Češkem, načrtujejo pa jo tudi v Nemčiji.

Slovenska raziskava bo v primerjavi z avstrijsko in islandsko dala več podatkov, saj bodo poleg deleža okuženih ugotavljali tudi delež ljudi, ki so okužbo že preboleli. Ugotovili torej bodo, kolikšen je delež prekuženosti populacije. Rezultate o prekuženosti bo dala tudi raziskava, ki se je v sredo začela na Češkem.

Več o tem, kaj sta pokazali raziskavi v Avstriji in na Islandiji, v članku Pred slovenskim testiranjem: kaj so ugotovili v Avstriji in na Islandiji.

Foto: Vlada RS