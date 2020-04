Pred slovenskim testiranjem: kaj so ugotovili v Avstriji in na Islandiji

Raziskava v Sloveniji se bo po predvidevanjih virologa Miroslava Petrovca, predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti v Ljubljani, začela prihodnji teden, rezultati pa naj bi bili znani že pred prvomajskimi prazniki.

Testirali bodo reprezentativni vzorec prebivalcev Slovenije, ki bo zajel od tisoč do 1.500 prebivalcev. Vzorec bo zajel tako odrasle kot otroke iz vseh slovenskih regij. Tiste, ki bodo zajeti v raziskavo, bodo anketirali o njihovem zdravstvenem stanju, jih bodo obiskali na domu, vzeli bris in tudi vzorec krvi, če se bodo s tem strinjali, je pojasnil Petrovec.

Želijo prekiniti špekulacije o velikem številu okuženih brez simptomov

S tem bodo dobili natančnejše podatke o številu okuženih z boleznijo covid-19 v populaciji, na podlagi česar se bodo lahko odločali o morebitnem sproščanju ukrepov po prvomajskih praznikih. Z raziskavo bi radi tudi prekinili špekulacije o velikem številu okuženih, ki naj ne bi imeli simptomov.

Kaj je o raziskavi povedal Miroslav Petrovec:

Video: Planet TV

Slovenija bo med prvimi državami na svetu s takšno raziskavo. Podobni raziskavi o razširjenosti bolezni, a s pomembno razliko, so opravili le še v Avstriji in na Islandiji, načrtujejo pa jo tudi v Nemčiji.

Slovenska raziskava bo dala več podatkov

Slovenska raziskava bo namreč v primerjavi z avstrijsko in islandsko dala več podatkov, saj bodo poleg deleža okuženih ugotavljali tudi delež oseb, ki je okužbo že prebolel. Ugotovili bodo, torej, kolikšen je delež prekuženosti populacije. Slovenija tovrstne teste za dokazovanje protiteles v krvi že ima.

V Avstriji najverjetneje okuženih 0,33 odstotka populacije

V Avstriji je javnomnenjski inštitut Sora raziskavo izvedel med prvim in šestim aprilom na naključnem vzorcu 1.544 ljudi, ki je bil uravnotežen in reprezentativen po velikosti gospodinjstva, regiji, spolu in starosti.

Raziskava je ugotovila, da je v Avstriji okuženih precej več ljudi, kot kažejo rezultati testiranj. Na začetku aprila, ko je potekala raziskava, je bilo v Avstriji uradno potrjenih okoli 9 tisoč aktivnih okužb.

Raziskava je medtem ugotovila, da je bilo najverjetneje okuženih 0,33 odstotka prebivalstva, kar je približno 28.500 ljudi oziroma več kot trikratnik okuženih po uradnih podatkih.

Okuženih do 67.400 ljudi

Interval zaupanja je bil pri avstrijski raziskavi precej velik. Tako obstaja 95-odstotna verjetnost, da je v Avstriji, kjer živi približno 8,5 milijona ljudi, okuženih med 0,12 in 0,76 odstotka populacije, so ugotovili na inštitutu Sora.

To je med 10.200 in 67.400 prebivalci slovenske severne sosede. V te številke niso bili vključeni bolniki s covidom-19, ki so bili takrat v bolnišnicah, teh je bilo okoli tisoč.

V Avstriji je bilo do zdaj potrjenih okoli 14.370 okužb, umrlo je 393 ljudi.

Odprli nekatere trgovine

Avstrija je sicer v torek odprla trgovine z manj kot 400 kvadratnimi metri prodajne površine, delavnice, prodajalne gradbenega materiala in vrtne centre. Do torka so bile odprte le živilske trgovine, lekarne in trafike.

Foto: Reuters

Na Islandiji začeli z raziskavo mesec dni pred prvim potrjenim primerom

Na Islandiji, kjer živi okoli 364 tisoč ljudi, so se raziskave, s katero so začeli že konec januarja - mesec dni pred prvim potrjenim primerom - in je trajala do 4. aprila, medtem lotili drugače.

Najprej je podjetje Decode Genetic, ki je vodilo raziskavo, ciljano testiralo Islandce z visoko stopnjo tveganja za okužbo z novim koronavirusom. To so bili predvsem posamezniki s simptomi, tisti, ki so se vrnili z ogroženih področij, ali tisti, ki so imeli stike z okuženimi. Testirali so 9.199 takšnih oseb, okužbo so ugotovili pri 1.221 osebah, kar je 13,3 odstotka testiranih.

Nato so testirali splošno populacijo, in sicer tako, da so 13. marca objavili odprto povabilo na testiranje za vse prebivalce Islandije, ki niso imeli simptomov ali so imeli blage znake prehladnih okužb, ki so v tem času na Islandiji pogosti. Nanj se je odzvalo 10.797 oseb.

Vabila poslali tudi več tisoč naključnim prebivalcem

V okviru raziskave so za primerjavo teh podatkov hkrati poslali še 6,728 tisoč vabil naključnim prebivalcem, odzvalo se jih je 2.283.

Ugotovili so, da je bilo med posamezniki, ki so se javili na odprto povabilo, okuženih 87 ljudi, kar je 0,8 odstotka. Med naključnimi posamezniki, ki so jim poslali vabilo za testiranje, pa je bilo okuženih 13 ljudi, kar je 0,6 odstotka testiranih.

Vse skupaj so tako do zaključka raziskave testirali šest odstotkov populacije. Do danes pa že 36 tisoč ljudi, kar je deset odstotkov populacije. Islandija je tako država, ki je, glede na število prebivalcev, testirala največ državljanov.

Foto: Reuters

43 odstotkov brez simptomov

Testiranje splošne populacije je pokazalo tudi, da je imelo simptome bolezni 57 odstotkov oseb, ki so bile na testu pozitivne. 43 odstotkov oseb torej v času raziskave ni imelo nobenih simptomov, a simptomi so se skoraj gotovo pri nekaterih razvili kasneje, so dodali raziskovalci.

Odstotek oseb s simptomi je mnogo višji v prvi skupini, kjer so testirali Islandce z visoko stopnjo tveganja okužbe. Tam je znašal kar 93 odstotkov.

Kot še navaja študija, je imelo simptome tudi 29 odstotkov tistih iz splošne populacije, za katere se je izkazalo, da niso okuženi.

Med študijo so ugotovili tudi, da so imele ženske in otroci, mlajši od 10 let, nižjo pojavnost okužbe z novim koronavirusom kot moški, mladostniki ali odrasli.

Zaradi obsežnega testiranja upočasnili širjenje koronavirusa

Strokovnjaki menijo, da so na Islandiji tudi zaradi obsežnega testiranja upočasnili širjenje koronavirusa. Do zdaj so okužbo na Islandiji sicer potrdili pri 1.727 osebah, umrlo jih je osem.

Na Islandiji, kjer osnovnih šol in vrtcev niso zaprli, napovedujejo, da bodo 4. maja odprli srednje šole, univerze, muzeje in lepotne salone.

Foto: Vlada RS