ZDA: Ker hčerke ni spustil v trgovino brez maske, sta ustrelila varnostnika

Univerza Washington zaradi postopnega odpravljanja omejevalnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa ocenjuje, da bo do začetka avgusta zaradi covida-19 umrlo 135 tisoč Američanov, kar je skoraj dvakrat več od ocene iz aprila. Uradne projekcije vlade, ki jih Bela hiša za zdaj taji, govorijo o približno tri tisoč mrtvih na dan do konca meseca. V mestu Flint v zvezni državi Michigan je novi koronavirus posredno povzročil prvi tragični spor, ki se je končal z umorom varnostnika.

Univerza Washington ocenjuje, da se bo zaradi večje mobilnosti prebivalstva ob odpravljanju določenih omejevalnih ukrepov povečalo tako število okužb kot smrti zaradi novega koronavirusa. Delna odprava omejitev se po 11. maju obeta v 31 ameriških zveznih državah.

V New Yorku se razmere vendarle počasi umirjajo

New York Times je medtem razkril notranje projekcije administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa na podlagi podatkov Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) in Zvezne agencije za posredovanje v nesrečah (Fema), da se bo število okužb na dan do konca meseca s sedanjih okrog 25 tisoč povečalo na približno dvesto tisoč, število smrtnih primerov pa podvojilo na okoli tri tisoč. Bela hiša za zdaj zanika, da bi bil to njen dokument, piše STA.

V ZDA je novi koronavirus največ smrtnih žrtev terjal v zvezni državi in mestu New York. Foto: Reuters

V ZDA je po podatkih univerze Johns Hopkins do sinoči število okuženih s koronavirusom naraslo na 1,18 milijona, za covidom-19 pa je do sinoči umrlo skoraj 69 tisoč ljudi. V najbolj prizadeti državi New York se zadeve umirjajo, saj je v nedeljo za covidom-19 umrlo 226 ljudi. Na višku pandemije na začetku aprila je na dan umiralo po 800 ljudi.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je v ponedeljek dejal, da bodo zvezno državo odpirali počasi v štirih fazah, in to najprej tam, kjer ni toliko okužb, kot so redko poseljena okrožja na severu države. Najprej bodo lahko šli nazaj na delo po pisarnah, v prodaji na drobno, nepremičninskih podjetjih, potem v restavracijah in hotelih, gledališča pa bodo na vrsti zadnja. V New Yorku je bilo do sinoči 319 tisoč okuženih in 25 tisoč mrtvih.

V posameznih zveznih državah sproščajo ukrepe

Florida, kjer se je do zdaj okužilo 37 tisoč ljudi, umrlo pa jih je 1.400, je začela odpirati prodajalne in restavracije ob upoštevanju 25-odstotne zasedenosti kapacitet, medtem ko šole, kinodvorane, bari in telovadnice ostajajo zaprti. V ponedeljek se je odprla plaža v mestu Clearwater, vendar je odpiranje plaž v rokah lokalnih oblasti. Miami Beach tako ostaja zaprt.

Lokalne oblasti na Floridi so že odprle nekatere plaže. Foto: Reuters

V Ohiu z 20 tisoč okuženimi in tisoč mrtvimi je guverner Mike DeWine dovolil delo gradbenim podjetjem in predelovalni industriji ter pisarniškim delavcem, pod pritiski pa je popustil celo kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki bo od petka dovolil odprtje nekaterih poslov z omejitvami. Najprej bo mogoče v trgovine z oblačili in cvetličarne, vendar po kalifornijsko, iz avtomobila. Kalifornija ima skoraj 56 tisoč okuženih in nekaj manj kot 2.300 mrtvih.

Protestom navkljub pa odpiranje ne teče v skladu z upanjem republikancev. V predmestju Atlante Kennesaw so v ponedeljek odprli velik nakupovalni center Cobb, vendar kupcev ni bilo, pa tudi vsi trgovci svojih lokalov niso odprli. Georgia ima skoraj 29.500 okuženih in približno 1.250 mrtvih.

Ker hčerke ni spustil v trgovino brez maske, sta ustrelila varnostnika

V mestu Flint v zvezni državi Michigan, ki so jo in jo pretresajo protesti Trumpovih podpornikov proti demokratski guvernerki, pa je novi koronavirus posredno povzročil prvi tragični spor, ki se je končal z umorom. Do konflikta je prišlo med družino in varnostnikom diskontne prodajalne Family Dollar.

A security guard at a Family Dollar store in Flint, Michigan, was shot and killed after telling a customer to wear a state-mandated face mask, police say https://t.co/L0bp65iOYt — CNN (@CNN) May 5, 2020

Varnostnik hčerke ni hotel spustiti v trgovino brez maske, mama ga je grdo nadrla, nato pa skupaj s hčerko zapustila kraj dogodka. Kasneje sta prišla nazaj oče in sin ter varnostnika ustrelila. Guvernerka Gretchen Whitmer je družini ustreljenega izrazila sožalje in obžalovala, da je do česa takega lahko prišlo v času, ko bi ljudje morali stopiti skupaj.

WHO: ZDA niso podale dokazov, da novi koronavirus izvira iz laboratorija

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je medtem v ponedeljek odzvala na trditve Washingtona, da novi koronavirus izvira iz laboratorija. Kot so sporočili predstavniki WHO, predstavniki ZDA niso podali nobenih konkretnih dokazov, ki bi potrdil njihove trditve. "Od ameriške vlade nismo prejeli nobenih podatkov ali specifičnih dokazov v povezavi z domnevnim izvorom virusa, zato to za nas ostaja špekulacija," je povedal direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan.

Dodal je, da bi zelo radi prejeli kakršnokoli informacijo, ki kaže na izvor virusa. "Če so podatki in dokazi dostopni, potem se bo morala vlada ZDA odločiti, ali in kdaj jih bo lahko delila, je pa za WHO težko delovati v informacijskem vakuumu," je poudaril Ryan. Strokovnjakinja WHO Maria Van Kerkhove je ob tem poudarila, da so znanstveniki preučili že 15 tisoč celih genomov virusa: "Glede na vse dokaze, ki smo jih videli, je ta virus naravnega izvora".

Tudi direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je v ponedeljek dejal, da "znanstveni dokazi trenutno močno kažejo na to, da koronavirus ni bil umetno ali namerno prirejen". Vse glede postopnega razvoja skozi čas kaže na to, da se je razvil v naravi in preskakoval med vrstami, je dodal.

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je sicer v nedeljo zatrdil, da obstaja veliko dokazov, da je koronavirus prišel iz laboratorija v Wuhanu. Podobno je trdil tudi ameriški predsednik Trump, a nihče od njiju ni predstavil nobenega dokaza. Kitajska medtem ostro zanika, da bi virus sars-cov-2 prišel iz laboratorija, poroča STA.