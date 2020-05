ZDA: Kitajci prikrivali resnost izbruha, da so poceni kupovali opremo

Število okuženih z novim koronavirusom se je v ZDA do nedelje zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa povzpelo na 1,16 milijona, umrlo pa je že skoraj 68 tisoč ljudi. Newyorški guverner Andrew Cuomo je napovedal regionalno združitev zveznih držav severovzhoda ZDA za skupne nabave zdravstvene opreme.

New York ostaja daleč najbolj prizadeta zvezna država ZDA, ki je imela do nedelje zvečer 316 tisoč okuženih s koronavirusom in 24.708 mrtvih. Samo v mestu New York je bilo okuženih 174 tisoč in skoraj 19 tisoč mrtvih.

New York se je medtem združil s Connecticutom, New Jerseyjem, Rhode Islandom, Pensilvanijo, Massachusettsom in Delawarom za skupne nabave zdravstvene opreme proti koronavirusu, kot so maske, zaščitna oblačila, ventilatorji, rokavice in podobno. Cilj je, da s skupnim nastopom na svetovnem trgu dobijo boljše cene za svoje davkoplačevalce.

Zvezne države ZDA namreč še naprej tekmujejo med seboj za nakupe opreme in tekmujejo tudi z zvezno vlado, kar viša cene, poroča STA. Regionalni pakt držav bo iskal dobavitelje tudi doma v svoji regiji, da zmanjša odvisnost od Kitajske. New York ima za zdravstveno opremo na voljo na leto dve milijardi dolarjev, vse ostale države skupaj pet milijard in ta znesek bodo dali skupaj.