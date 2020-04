Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je kitajske oblasti obtožil, da so med prikrivanjem razsežnosti epidemije namerno uničile vzorce novega koronavirusa. Njegove obtožbe predstavljajo zadnji val napetosti v odnosih med Washingtonom in Pekingom. Med drugim so ameriški obveščevalci odkrili, da so bili kitajski tajni agenti prejšnji mesec vpleteni v širjenje lažnih novic o tem, da naj bi ameriška nacionalna garda na ozemlju celotnih ZDA vpeljala popolno karanteno.

Ko gre za najnovejše ameriške obtožbe na račun Pekinga, je ameriški državni sekretar Mike Pompeo v sredo poudaril, da so Kitajci načrtno uničili vzorce novega koronavirusa, da bi v prvih dneh epidemije prikrili razsežnosti izbruha novega koronavirusa. S tem so po njegovih besedah Kitajci znanstvenikom naredili medvedjo uslugo, saj ti ne morejo slediti razvoju virusa oziroma bolezni covid-19.

Pompeo: Kitajska je namerno uničila vzorce novega koronavirusa

"Tudi po tem, ko je kitajska komunistična partija obvestila Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) o izbruhu novega koronavirusa, Kitajska ni delila vseh informacij, ki jih je imela. Namesto, da bi posredovala vse informacije, je Kitajska prikrivala dejstva o tem, kako nevarna je bolezen. Ves mesec niso obveščali o nevarnosti prenosa virusa s človeka na človeka, dokler ni bil ta že v vsaki kitajski provinci. Ustavili so testiranje novih vzorcev virusa in uničili že obstoječe," je med drugim poudaril Pompeo.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je izjavil, da je Kitajska namerno uničila vzorce novega koronavirusa, da bi prikrila razsežnosti epidemije. Foto: Reuters

Gre za zadnje očitke v plazu ameriških obtožb na račun Kitajske, češ da je ta prikrivala razsežnosti izbruha novega koronavirusa. Čeprav so uradniki WHO do zdaj sicer hvalili Kitajsko zaradi njene transparentnosti in hitrega odziva na novi koronavirus, imajo v Washingtonu glede tega drugačno mnenje.

Trump večkrat poudaril, da kitajskim podatkom ne gre zaupati

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je prejšnji teden ustavil financiranje WHO, je že večkrat poudaril, da kitajskim statističnim podatkom o številu umrlih in okuženih ne gre zaupati. Njegovi kritiki sicer pravijo, da gre pri tovrstnih Trumpovih izjavah za odvračanje pozornosti domače javnosti od poznega ukrepanja v zvezi s pojavom epidemije novega koronavirusa v ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je prejšnji teden ustavil financiranje WHO, je že večkrat poudaril, da kitajskim statističnim podatkom o številu umrlih in okuženih ne gre zaupati. Foto: Reuters

Pompeo je v sredo med drugim poudaril, da kitajska komunistična stranka vzorcev novega koronavirusa ni delila še z nikomer izven Kitajske. Raziskovalec z wuhanskega inštituta za virologijo, ki ni pristal na razkritje svoje identitete, je ta mesec za Financial Times povedal, da so kitajske oblasti to potezo utemeljile s pojasnilom, da je država že objavila kopico informacij o novem koronavirusu, med drugim tudi genski zapis virusa.

Znanstveniki niso zanikali možnosti, da bi virus ušel iz laboratorija

Ameriške oblasti si že več tednov prizadevajo, da bi dobile večji dostop do informacij iz Kitajske. Uradni Washington med drugim skrbi tudi pomanjkanje varnostnih standardov na prej omenjenem inštitutu za virologijo v Wuhanu. V tem laboratoriju so med drugim izvajali tudi raziskave o koronavirusih na netopirjih. Gre za živalske viruse, ki so podobni novemu koronavirusu pri človeku. "Ti laboratoriji so na Kitajskem še vedno odprti. Pomembno je, da vzorce uporabljajo na varen način, da ne bi po nesreči prišlo do izpusta virusa v okolje," je poudaril Pompeo.

Od lanskega decembra se je novi koronavirus iz Kitajske hitro in množično razširil po svetu. Do zdaj je z novim koronavirusom okuženih že 2,6 milijona ljudi po svetu, umrlo pa je več kot 180 tisoč ljudi. Foto: Reuters

Ameriški državni sekretar je novi koronavirus že poimenoval kot "virus iz Wuhana", ameriški predsednik Trump pa je šel še korak dlje in ga označil za "kitajski virus". Na spletu glede nastanka novega koronavirusa sicer kroži več različnih teorij zarote. Medtem ko so znanstveniki že zavrnili trditve, da bi bil virus umetno ustvarjen, pa niso izključili možnosti, da bi po nesreči ušel iz laboratorija.

Kitajska vpletena v širjenje lažnih informacij prek družbenih omrežij

Medtem ko je Kitajska v zadnjih tednih državam, ki se borijo z novim koronavirusom, med drugim tudi ZDA, donirala nujno potrebno zaščitno opremo, pa naj bi bili kitajski tajni agenti po poročanju Business Insiderja vpleteni v kampanjo širjenja lažnih novic na družbenih omrežjih. Šlo je za lažne novice o tem, da bo ameriška nacionalna garda na ozemlju celotnih ZDA vzpostavila karanteno.

Bela hiša je novice o tem prejšnji mesec označila za lažne informacije, zdaj pa so ameriški tajni agenti sporočili, da so tovrstne informacije prek družbenih omrežij in aplikacije Whatsapp posredovali kitajski tajni agenti. Ti naj bi bili sicer odgovorni le za širjenje tovrstnih informacij, medtem ko še ni jasno, kdo je njihov avtor.

Kritiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa pravijo, da gre pri Trumpovih napadih na Kitajsko za odvračanje pozornosti domače javnosti od poznega ukrepanja v zvezi s pojavom epidemije novega koronavirusa v ZDA. Foto: Reuters

Po poročanju The Timesa naj bi ukaz za tovrstno dezinformacijsko kampanjo sicer prišel iz najvišjih ravni kitajske vlade. Kitajsko zunanje ministrstvo je poročanje časnika zanikalo z besedami, da Kitajska ni vpletena v kampanje širjenja lažnih novic, navedbe o tem pa je označilo za politično manipulacijo s strani ameriških uradnikov.

Epidemija novega koronavirusa se je na Kitajskem začela decembra lani. Za glavno žarišče izbruha v državi velja mesto Wuhan v provinci Hubej, kjer so se prvi primeri okužb z novim koronavirusom pojavili na tržnici. Od lanskega decembra se je virus iz Kitajske hitro in množično razširil po svetu. Do zdaj je z novim koronavirusom okuženih že 2,6 milijona ljudi po svetu, umrlo pa je več kot 180 tisoč ljudi.