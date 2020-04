Pozor: od danes v Sloveniji veljata dve pomembni spremembi

Na včerajšnji dopisni seji je vlada sprejela sklep, s katerim si lahko policija in NIJZ izmenjujeta podatke. Gre za 103. člen prvega protikoronskega zakona, v katerem je zapisano, da se lahko za namen obvladovanja epidemije izmenjujejo podatki med policijo in NIJZ. Policiji bodo med drugim na voljo podatki o vrsti in trajanju karantene zaradi okužbe z novim koronavirusom ter o drugih omejitvah.

Prav tako včeraj je vlada sprejela spremenjen odlok o omejitvi izdajanja zdravil. Do zdaj je bilo v lekarnah omejeno izdajanje zdravil na recept za obdobje enega meseca, po novem pa te omejitve ni več. Še vedno pa velja omejitev za zdravila brez recepta, in sicer eno pakiranje na osebo.

Gantar išče rešitev za ljutomerski dom

Foto: STA Minister za zdravje Tomaž Gantar pa se bo danes mudil na terenu, kjer bo iskal rešitve za ljutomerski dom starejših občanov, po tem, ko so morali opustiti idejo o selitvi obolelih v ptujsko bolnišnico.

V ljutomerskem domu starejših je skupno okuženih 83 stanovalcev, 22 zaposlenih in osem zunanjih sodelavcev. Najprej so želeli okužene oskrbovance, ki sicer ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, so načrtovali, da bi v domu lahko vzpostavili možnost delitve oskrbovancev na okužene in neokužene. Najprej so jih želeli premestiti v ptujsko bolnišnico, vendar jih je po ministrovih besedah zavrnila, zato zdaj iščejo druge rešitve. Obiskal bo več zdravstvenih domov in bolnišnic v tistem delu države.

Od nedelje pod deset potrjenih primerov na dan

V Sloveniji je sicer po zadnjih podatkih, ki se nanašajo na torek, okuženih 1.353 ljudi. V torek se je na novo okužilo devet oseb, do zdaj pa jih je skupaj umrlo 77. Nove podatke bodo objavili predvidoma okrog 11. ure. Od nedelje (podatki za soboto) so dnevno potrdili manj kot deset na novo okuženih ljudi.

Ključni poudarki včerajšnjega dne: