Nov potres v Zagrebu: poglejte, kako je treslo poslance v saboru #video

Nekaj minut pred 10. uro se je Zagreb spet tresel, seizmografi so zabeležili potresni sunek z magnitudo 3,5, čez nekaj minut pa še enega blažjega. Po podatkih hrvaških medijev sunka nista povzročila hujše škode, opazili so le odpadli omet z nekaterih zgradb.

Predsednik parlamenta v "nizkem startu"

Zato pa so sunek dodobra občutili ljudje, med njimi tudi poslanci hrvaškega sabora, ki so bili ravno sredi seje. Tresenje je prekinilo govor hrvaškega ministra za energetiko in okolje Tomislava Ćorića, ki je obmolknil, nato pa kolege vprašal: "Ali lahko nadaljujemo?" Spletne uporabnike pa je najbolj zabavala reakcija predsednika sabora Gordana Jandrokovića, ki je v ozadju skočil s stola in bil že pripravljen pobegniti na varno.

Poglejte:

Podobno se je odzval tudi poslanec Hrvoje Zekanović, iz njegove reakcije je medtem že nastala spletna šala, posnetek so na Twitterju pospremili s pripisom: "Ko pomisliš, da te bo profesor vprašal."

Zagreb je sicer od močnega potresa 22. marca stresla še vrsta sunkov, današnji je bil med močnejšimi, poročajo hrvaški mediji.

