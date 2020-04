V Zagrebu zrušili zvonik, ki je bil poškodovan v potresu #foto #video

Z zagrebške katedrale so po večdnevnih pripravah danes odstranili vrh enega od zvonikov, ki je po marčnem potresu grozil, da se bo zrušil. Pripadniki hrvaške vojske so na severnem stolpu podtaknili eksploziv na približno 92 metrih višine za odstranitev 13,5-metrskega in 30 ton težkega vrha. Tega so po eksploziji z žerjavom prenesli na tla.

Zagrebška katedrala je bila poškodovana v nedavnem potresu z magnitudo 5,5. V potresu se je med drugim porušil vrh južnega zvonika, ki je poškodoval streho zagrebške nadškofije. Tudi vrh severnega zvonika se je med potresom premaknil za približno 15 centimetrov in je grozil, da se bo zrušil ob morebitnem novem močnejšem potresnem sunku, piše STA.

Čakali na ugodne vremenske razmere

Da bi se izognili tej nevarnosti, so se odločili poškodovani del stolpa odstraniti. Inženirska enota hrvaške vojske je postavila manjše odmerke eksploziva na desetih točkah stolpa, na vrhu katerega je trimetrski pozlačeni križ. Pred tem so alpinisti s posebnim materialom obložili vrh stolpa in ga s kabli pritrdili na 120-metrski žerjav.

Foto: Reuters

Za začetek odstranjevanja vrha katedrale so morali počakati na ustrezne vremenske razmere brez vetra. Dočakali so jih danes popoldne, ko so v nadzorovani eksploziji ločili poškodovani vrh od zvonika. Ta del so nato z žerjavom po približno 20 minutah spustili na posebej pripravljeni nosilec ob katedrali, poroča STA.

Na obeh stolpih katedrale je skoraj 30 let potekala obnova, ki naj bi bila po prvotnih načrtih v kratkem zaključena. Po potresu bodo morali začeti vse znova. Škodo v notranjosti največje sakralne zgradbe na Hrvaškem, ki lahko sprejme več kot 5000 vernikov, še zmeraj ocenjujejo.

Foto: Reuters

Katedrala v gotskem slogu je bila z velikanskimi križi na obeh stolpih visoka 108 metrov in s tem najvišja stavba v Zagrebu. Bila je tudi simbol hrvaškega glavnega mesta. Nahaja se na mestu stare cerkve iz 11. stoletja. Današnjo podobo je dobila med večletno prenovo po potresu z magnitudo 6,3 leta 1880, še navaja STA.