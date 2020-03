Zagreb: Ponoči še več popotresnih sunkov, 15-letnica še vedno v kritičnem stanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po hudem nedeljskem potresu v Zagrebu je v hrvaško prestolnico streslo še več popotresnih sunkov. Po nekaterih podatkih so se tla stresla vsaj še 30-krat.

Evropsko-mediteranski seizmološki center je zaznal več popotresnih sunkov, najmočnejši med njimi pa je dosegel magnitudo 3,1.

Medtem ko v Zagrebu ocenjujejo in odpravljajo škodo, ki jo je povzročil močan nedeljski potres, je ponoči in zgodaj zjutraj hrvaško prestolnico streslo še petkrat. Šlo je za pričakovane popotresne sunke, najmočnejši med njimi pa je bil ob tretji uri zjutraj. Dosegel je magnitudo 3,1.

”Popotresni sunki so bili pričakovani. Eden je bil močnejši in so ga ljudje čutili, ostali pa ne,” je za hrvaški radio povedal seizmolog Krešimir Kuk.

Po tako močnem potresu je običajno, da se tla tresejo še nekaj naslednjih tednov in mesecev. Njihova moč bo z dnevi slabela.

Najhuje v zadnjih 140 letih

Nedeljski potres, ki je Zagreb ob 6.24 stresel z magnitudo 5,5 in nato čLightBlueBoxez pol ure še z magnitudo 5 ter 3,7, je bil najmočnejši potres v Zagrebu po letu 1880. Čutili smo ga tudi v Sloveniji.

Več stavb je močno poškodovanih, razbitih pa je bilo tudi ogromno avtomobilov, na katere so leteli deli stavb. V potresu jo je zelo hudo skupila 15-letnica, ki je bila v eni od stavb, ki se je porušila, njeno stanje pa je kritično. Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih 27 oseb, od tega so jih 12 hospitalizirali.

Potres pred 140 leti je v Zagrebu terjal eno smrtno žrtev. Umrl je moški, ki je poskušal zbežati iz stavbe, nanj pa je padel dimnik. Materialna škoda je bila ogromna, predvsem v centru mesta.

Poškodovanih več znamenitosti

Zagrebški župan Milan Bandić bo danes razglasil potres za naravno nesrečo, s tem pa se bo lahko oblikoval sklad za pomoč, na terenu pa se bo začela obnova.

V potresu je bilo poškodovanih tudi veliko kulturnih in zgodovinskih stavb, kot so zagrebška katedrala, hrvaški parlament, Banski dvori …