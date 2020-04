Milan Kučan pohvalil Janševo koalicijo

Kučan je dejal, da pandemijo koronavirusa občuti "z negotovostjo, upanjem in optimizmom", ob njej pa razmišlja o zgrešenih poteh človeške civilizacije, disciplini in odgovornosti Slovencev. Občuduje tudi požrtvovalnost najbolj izpostavljenih služb, zaradi katerih po njegovem mnenju epidemija ni ušla izpod nadzora, poroča STA.

Kritičen je bil do vsiljevanja delitev med strokovnjake

Po njegovih besedah smo po padcu vlade Marjana Šarca "v konkretnih razmerah imeli srečo, da nismo šli na volitve, temveč se je sestavila koalicija, takšna, kot je". Presodil je namreč, da je "razmeroma učinkovita" v spopadanju z epidemijo.

Dozdajšnje ukrepe v boju s koronavirusom je ocenil kot ustrezne, delo vlade na tem področju pa kot odgovorno. Od oblasti ta čas pričakuje natančne informacije, pomirjujoče tone in predvsem argumente, s katerimi ostre ukrepe upravičuje.

"Skrbi pa me, ali bodo v imenu borbe z virusom žrtvovane demokracija, človekove pravice, svoboda medijev," je dejal. Izrazil je skrb, da pod krinko boja s koronavirusom postajamo drugačna družba.

Kritičen je bil do vsiljevanja delitev med strokovnjake. "Stroka očitno želi sodelovati, politika pa razdvaja," je opozoril. Predsedniku države Borutu Pahorju je očital, da ne izrazi svojega mnenja o aktualnih vprašanjih, med drugim o medijski depeši.

Koalicijske partnerice na preizkušnji

Glede koalicije je dejal, da so na preizkušnji stranke, ki so se v njej priključile SDS. "Ob vstopu v koalicijo so trdili, da stopajo vanjo pod pogojem, da se ne bo lotevala ideoloških tem, temveč bo do konca mandata izpeljala že začete projekte. Zdaj pa se, kot kaže, dogaja nekaj drugega," je dejal in opozoril, da se SDS na hrbtih koalicijskih partnerjev očitno že pripravlja na volitve.

Ideološkost se je po Kučanovem mnenju pokazala tudi ob depeši o medijih. Po njegovem mnenju se je tako nadaljevalo blatenje Slovenije v tujini, depešo pa so pisali ljudje, "ki so izgubili vsak stik z realnostjo".