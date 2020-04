Več za Erjavca, manj za Bratuškovo in Kučana

Novi in nekdanji ministri ter drugi funkcionarji so v petek prejšnji teden dobili zadnja plačila pred znižanjem za 30 odstotkov osnovne plače, ki bo obveljalo jutri. Znižanje bo veljalo tudi za nazaj in bodo že dobljeno za prejšnji mesec po podatkih iz državnega zbora morali politiki deloma vrniti. Poračunano bo pri naslednji plači. V vladi so izplačali tudi prva nadomestila nekdanjim ministrom in državnim sekretarjem, ki si ne morejo najti dela. Med nekdanjimi ministri sta nadomestilo dobila nekdanji obrambni minister Karl Erjavec (DeSUS) in nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder (LMŠ).

Tudi za ta nadomestila velja znižanje v času od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, ki se lahko podaljša še za mesec dni. Skupaj 4.760 evrov bruto plačila za marec je dobil Karl Erjavec (DeSUS). V tej vsoti je plačilo za delo do 13. marca in nadomestilo, ki ga lahko dobiva največ pol leta v primeru, da si ne more najti dela ali se upokojiti. Med prejemniki nadomestila, ker ne morejo dobiti dela, pa ni nekdanje ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek (SAB), ki je dobila le bruto 2.370 evrov plačila za čas do 13. marca, ko je oblast prevzela nova vlada. Bratuškova podobno kot Erjavec na zadnjih volitvah pred dobrim letom in pol ni bila izvoljena za poslanko in je po padcu vlade v DZ nista čakala sedež in služba.

Med nekdanjimi ministri je nadomestilo, ker ne more do dela, že dobil tudi nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder. Za 13 dni marca je dobil 2.363 evrov plače, za preostanek meseca pa 2.269 evro nadomestila po prenehanju funkcije. Pogoj za nadomestilo je, da mora funkcionar delo opravljati vsaj šest mesecev. Krajši čas je bila ministrica do padca vlade, ki je bil posledica odstopa premierja Marjana Šarca, Angelika Rosa Mlinar (SAB), ki je dobila bruto 2.190 zadnje plače, dejansko pa zaradi poračuna celo nekaj manj.

Plači sta za marec dobila dva predsednika vlade. Janez Janša (SDS) bruto 5.754 evrov za čas od 3. marca do konca marca, Marjan Šarec (LMŠ) pa je dobil 2.577 evrov za prvih 13 dni marca. Za drugi del meseca pa še 2.090 evrov plačila v državnem zboru.

Vsem funkcionarjem na državni ravni, torej premierju, ministrom, poslancem, predsedniku republike in podobnim, se bodo plače z interventnim zakonom, ki bo začel veljati jutri, znižale za 30 odstotkov osnovne plače. Znižanje bo veljalo tudi za nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, ki mu zakon edinemu med vsemi politiki določa posebno doplačilo, da s pokojnino vred dobi 80 odstotkov bruto plače predsednika republike. Ker se bo plača Pahorju znižala, bo manj tudi za Kučana. Decembra, ko je bila Pahorjeva plača 5.974 evrov, je Kučan skupaj prejel slabih tri tisoč evrov pokojnine in še dobrih 1.800 evrov doplačila. Vsi zneski so bruto. Doplačilo 1.800 evrov se bo nekdanjemu predsedniku, tako vsaj kaže prvi preračun, prepolovilo. Da znižanje za predsednika republike velja retroaktivno, torej tudi za nazaj, so opozorili tudi v uradu predsednika republike. Poračun, ko bomo lahko videli, kakšni so točni zneski, bo prihodnji mesec.

Ministri imajo nekoliko višje plače kot poslanci, ki sicer dobijo še od 500 do 800 evrov pavšala za delo v poslanskih skupinah, ki ni prišteto plačam in ki ga za ministre ni.

Pravico do nadomestil je že uveljavilo tudi nekaj nekdanjih državnih sekretarjev. Nekdanja sekretarja v Šarčevem kabinetu Anja Kopač Mrak (SD) in Uroš Prikl (DeSUS) sta, denimo, dobila 2.082 evrov plače za trinajst dni dela v marcu, za preostanek meseca pa 1.999 nadomestila po prenehanju funkcije. Med Šarčevimi sekretarji je nadomestilo dobil še Franc Vesel. Ni pa med prejemniki nadomestil nekdanjega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca, ki je plačo dobil za čas do 12. marca, ko je odstopil in si s tem plačo znižal za en dan. Bruto je Črnčec dobil 1.879 evrov, LMŠ ga je po tem zaposlila v državnem zboru.