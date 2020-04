Direktor po okužbi na intenzivni negi, porodi v skafandrih

Mediji so danes svoji publiki predstavili včerajšnjo zgodbo Siol.net in Planet TV, da so na porodniški kliniki v Ljubljani v zadnjem tednu izvedli dva poroda mamic, ki sta okuženi z boleznijo covid-19, tretji porod še pripravljajo. Prvi porod je bil še brez skafandrov, za drugega so si boljšo opremo izposodili. Kot je običajno v medijskem prostoru, so številni kar prepisovali že objavljene informacije in niso navedli, čigavo delo so.

Zgodbo smo objavili, ker je rojstvo v posebnem prostoru, ko zdravstveni delavci postopke izvajajo v skafandrih, dogodek, ki kaže čas, katerega del so tudi stiske mamic, družin in osebja, ki poskuša porod izvesti na najboljši način. Ravnati poskušajo strokovno pravilno in po najboljši moči, da ne bi ogrozili nikogar. Izkušenj pa ni veliko. Zavarovati morajo mamice, otroke in tudi sami sebe. Tudi zato, da se okužba ne bi širila še na druge porodnice ali svojce. Zaradi tega sta skrb in varnostna oprema pomembni.



Predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana Gorazd Kavšek. Video: Planet TV

Prepovedali so prisotnost očetov pri porodih

Z virusom se je ginekološka klinika spopadla že pred mesecem, še v obdobju prejšnje vlade, ko je testiranje pokazalo, da je pozitiven in da je zbolel strokovni direktor Adolf Lukanović. Ta je po neuradnih podatkih danes na intenzivni negi na podoben način kot angleški premier Boris Johnson. Ni torej priključen na respirator, mu pa pomagajo, verjetno tudi z dodatnim kisikom. Uradnih podatkov ni mogoče dobiti. Takrat so odkrili še več okužb in uvedli stroge ukrepe, med drugim so prepovedali prisotnost očetov pri porodih in vse obiske.

Prvo svarilo, da se morajo bolje pripraviti

Okužba strokovnega direktorja je bila po eni od razlag za ginekologijo in porodnišnico prvo svarilo, da se morajo bolje pripraviti in da bodo prej ali slej na vrsti tudi porodi mamic, ki so okužene z virusom. Nekoliko pa je bilo vse skupaj šok tudi za politiko, ker je poslovni direktor ginekologije Peter Požun član državnega sveta, torej gost v stavbi parlamenta, kjer je dogajanje sprožilo kar nekaj strahu. A so testiranja pokazala, da Požun ni okužen.

To je bila srečna okoliščina ne le za politiko. Tudi za ginekološko kliniko je bilo dobro. Če bi po strokovnem direktorju ostali še brez poslovnega, bi bila stiska v času, ko je treba najti vso opremo, že huda.

Ne čaka pa jih le tretji porod v skafandrih. Še jih bo. Tak je čas.