Razkrivamo, kaj piše v vladnem poročilu o nabavah zaščitne opreme #video

V uradni verziji, ki so jo pridobili na Planetu, je zapisano, da je 11. marca vlada Marjana Šarca naložila ministrstvu za zdravje, naj izvede aktivnosti za pridobitev nujne zaščitne opreme. Do 13. marca, ko je prisegla nova vlada Janeza Janše, je ministrstvo nabavilo zelo omejene količine opreme v skupnem znesku dobrih 807 tisoč evrov.

Kupili le dva ventilatorja in sto tisoč mask

Iz priložene dokumentacije bode v oči predvsem to, da jim je uspelo dobiti samo dva ventilatorja in zgolj sto tisoč mask FFP2. Šele 14. marca je bila s sklepom Janševe vlade uvedena centralna nabava prek Zavoda RS za blagovne rezerve, so poročali na Planetu.

"Države so se odpovedale razpisom, ker bi procedure trajale predolgo"

V nadaljevanju vladno poročilo opisuje izredne razmere, v katerih so se "države odpovedovale javnim razpisom, saj bi procedure trajale predolgo". In da po pravni ureditvi EU izredne razmere omogočajo, da se birokratski postopki zmanjšajo.

Vse dokončne odločitve je sprejemal zavod

Pri tem pa v poročilu posebej poudarjajo, da so bile različne skupine, medresorska na obrambnem in projektna na gospodarskem ministrstvu (MGRT), samo pomoč pri koordinaciji in realizaciji nabav. "Vse dokončne odločitve pa je sprejemal zavod," piše v poročilu. "MGRT se je v tem obdobju aktivnejše vključil le pri nabavi ventilatorjev, ki so jih bolnišnice nujno potrebovale za reševanje življenj," še piše v poročilu.

Pri strokovni ustreznosti ventilatorjev podjetja Geneplanet se vlada sklicuje na mnenje dr. Podbregarja iz Celja. Ponudbe podjetij Gorenje, RAM 2 in Interpart Medical pa so dobile kljukico tričlanske strokovne skupine v zasedbi: dr. Noč, dr. Gradišek, dr. Knafelj.

Poročilo pri nabavi bremeni tudi Ivana Galeta

Tu pa je še del, ki neposredno bremeni uslužbenca blagovnih rezerv Ivana Galeta. Podpisal naj bi tri pogodbe, in sicer:

- z družbo OECO, ki je ceno za zaščitne maske s treh milijonov evrov z aneksom želela naknadno dražiti na 4,9 milijona in si podaljšati dobavni rok, a se gospodarsko ministrstvo ni strinjalo z aneksom;

- Gale je podpisal tudi pogodbo s podjetjem MD Global, d. o. o., ki je prav tako želelo še aneks k 10-milijonski pogodbi, a se Počivalšek zaradi sporne preteklosti podjetja, ki je bilo skoraj brez prometa, prav tako ni strinjal z aneksom;

- posel s SLA marketingom, pri čemer je nenavadno to, da so istega dne podpisali pogodbo in že izvedli dobavo.

Vladno gradivo bo v veliki meri tudi zagovor gospodarskega ministra Počivalška ob interpelaciji, so še poročali na Planetu.