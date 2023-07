Kako se ohladiti brez klime?

Obstaja veliko načinov, kako se v poletni vročini ohladiti. Nekateri so bolj učinkoviti, dražji, zahtevnejši za postavitev. Večina vam bo svetovala klimatsko napravo, a če je nimate, bodo naši nasveti še kako dobrodošli.

Zračenje in kroženje zraka

Če nimate klimatske naprave, je pomembno, da stanovanje ali hišo zračite, predvsem takrat, ko nanj ne sije sonce, ter zgodaj zjutraj in pozno popoldne oziroma zvečer. V času največje vročine pa lahko posežete po drugih napravah, med katerimi vam bo najbolj prav prišel ventilator. Ti so precej poceni in svoje delo opravijo korektno, še posebej ponoči, ko je zaradi vročine težje spati.

Stanovanje, če je le mogoče, ponoči, ko se vsaj malo shladi, dobro zračite in zjutraj pravočasno zaprite okna, zastrite jih z roletami, roloji ali žaluzijami, če imate možnost, lahko okna prekrijete tudi s srebrno folijo. Poceni rešitev, ki bo odbila veliko toplote.

Foto: Shutterstock

Hlajenje zraka

Pred ventilator lahko nastavite tudi večje količine ledu, zrak, ki ga bo pihal, bo tako hladnejši. Dober nasvet je tudi, da manjšo blazino uro ali dve pred spanjem daste v zamrzovalnik in jo pokrijete s polivinilom, da se ne bodo na njej nabrali kristali ledu. Tako boste imeli glavo na hladnem vsaj nekaj časa.

Pri spanju je tudi pomembno, da se ne oblečete preveč in da poleti uporabljate tanjšo in letnemu času primerno posteljnino. Zelo prijetno je poleti spati na svileni ali satenasti posteljnini, saj sta veliko hladnejši od bombažne.

Foto: Shutterstock

Pijte dovolj vode

Telo se bo primerno ohladilo tudi, če boste pili dovolj hladne, a pozor, ne ledene vode. Voda telo ohladi za lep čas, in čeprav tega ne čutimo takoj, nam pomaga pri lažjem prenašanju vročine. Bolj ko boste hidrirani, hladneje vam bo, zato pijte veliko vode.

Pomagate si lahko tudi s stekleničko za pršenje, s katero lahko od časa do časa popršite vodo na svoj obraz ali kar vse telo. Vlažna meglica vas bo hladila in učinkovala še nekaj časa. Če vam je zelo vroče, si lahko, če vam seveda razmere to dopuščajo, zmočite lase ali, še bolje, noge postavite v posodo, polno hladne vode. Podobno se lahko ohladite tudi, če svoja zapestja za približno pol minute pustite pod tekočo hladno vodo. V izrednih primerih si lahko pripravite hladno kopel, ki vas bo brez dvoma ohladila.

Izberi hrano, ki vas bo osvežila

Foto: Shutterstock

Kar jeste in, kot smo že ugotovili, pijete, vas lahko ohladi. Vse vrste vodnega sladoleda, lubenice, melone, hladna jabolka, sveža solata. Vse to bo ohladilo vaše telo in vam pomagalo preživeti vroč dan brez klimatske naprave.

Če ne veste: v vročini morate piti tudi vroče napitke, recimo nesladkan čaj ali kavo, priporočamo pa vam tudi močno začinjeno oziroma pekočo hrano. Pomislite samo, od kod te stvari izvirajo, in jasno vam bo, da nekaj čilija ali tabaska v vaši hrani bo močno ohladilo telo.

Umaknite se v naravo

Najbolje je, da se, če se lahko, umaknete v naravo. Gozd ali še bolje bližina reke je tudi v poletni vročini veliko hladnejša. Poskušajte v naravi preživeti čim več časa, poiščite senco in lezite na tla. Tla so hladnejša in vam lahko pomagajo ohladiti tudi telo. Če ste prostor našli v bližini reke, se lahko v njej ohladite ali pa si samo namakate noge. Medtem ko boste sedeli, se ne premikajte, vsak premik ogreva telo.

Soča Foto: Shutterstock

Če pa ste primorani ostati za štirimi stenami, potem najprej dobro premislite, kateri aparati oddajo veliko temperature, in jih ugasnite. Največkrat so to televizor, gospodinjski aparati in pralni ali, še slabše, sušilni stroj. Ti naj opravljajo svoje delo ponoči, ko je hladneje. Čeprav niste zagovornik preživljanja prostega časa v nakupovalnih centrih ali kinematografih: tudi tam imajo klimatsko napravo in obisk kinopredstave vas lahko prav prijetno ohladi.