Šest novih primerov okužb, ena oseba umrla

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 1338 testiranj in potrdili šest okužb z novim koronavirusom, doslej 1445. V ponedeljek se je v bolnišnicah zdravilo 56 bolnikov, 17 jih je rabilo intenzivno nego. Umrl je en bolnik s covidom-19, doslej skupaj 98. Iz bolnišnice so odpustili tri bolnike, doslej 244.

Doslej so skupaj opravili 57.474 testiranj. Med 1445 pozitivnimi je 637 moških in 808 žensk.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 4. 5. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1338

- Št. pozitivnih: 6

- Št. hospitaliziranih: 56

- Št. oseb na intenzivni negi: 17

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

- Število umrlih: 1

Štiri od šestih v ponedeljek potrjenih okužb so v Domu starejših občanov Ljutomer, kjer so v ponedeljek odvzeli 57 brisov. Eden je ozdravel.

Nove primere okužbe s koronavirusom so potrdili v štirih občinah. V Ljutomeru so potrdili štiri primere, po eno okužbo pa v Lendavi in Rogatcu. Največ okuženih je še vedno v Ljubljani, skupaj 250. Več kot 100 okuženih imajo še v Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru.