So Rusi zaradi spomenika naročili umor župana Prage?

Praški župan Zdenek Hrib je potrdil, da ga varuje policija in sicer nekaj dni po tem, ko so mediji poročali, da naj bi bil tarča načrtovanega umora, poroča BBC. Policijsko varstvo naj bi bilo povezano s tem, ko je pred tremi tedni na Češko prišel ruski agent, ki je imel pri sebi strup ricin, a tega uradno oblasti niso potrdile. Pod policijskim varstvom so zdaj skupno trije praški politiki, ki so bili v preteklih mesecih kritični do Kremlja in so pred tedni podprli tudi odstranitev spomenika Ivana Koneva.